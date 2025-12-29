El directorio de Dunas Energía S.A.A., empresa del Grupo Energía Bogotá (GEB), aprobó solicitar dos préstamos por un monto conjunto superior a US$ 23 millones a otras compañías del mismo holding empresarial.

La compañía informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que se trata de préstamos por US$ 12 millones y S/ 42 millones (alrededor de US$ 11.5 millones), aprobados por el Directorio para ser solicitados a Contugas y Electro Dunas S.A.A., respectivamente. Ambos acuerdos fueron adoptados el 26 de diciembre y comunicados como hechos de importancia.

En paralelo, el Directorio de Electro Dunas aprobó solicitar un préstamo bancario por S/ 30 millones, con el propósito de usar esos fondos —junto con recursos propios— para otorgar un crédito total de S/ 42 millones a Dunas Energía S.A.A. Estas operaciones reflejan una estrategia de financiamiento intragrupo dentro del portafolio del GEB, que también incluye actividades de distribución eléctrica y gas natural en el país.

Dunas Energía no detalló el destino específico de los fondos ni los plazos de amortización.

Dunas Energía es un conglomerado eléctrico peruano, filial del Grupo Energía Bogotá, que opera principalmente a través de Electro Dunas en la distribución y comercialización de electricidad en Ica, Ayacucho y Huancavelica.

La millonaria inversión que recibirá Perú del Grupo Energía Bogotá

El año pasado, el Grupo Energía Bogotá (GEB), a través de Cálidda, presentó una propuesta formal al Estado peruano para liderar el proyecto Siete Regiones, orientado a la masificación del gas natural en el sur y centro del país.

La inversión estimada en dicha iniciativa asciende a US$ 500 millones y para ello la empresa planteaba extender su concesión actual, que vence en 2033, por 10 años adicionales.

De los US$ 2,100 millones que el holding anunció que invertirá hasta 2030, US$ 1,000 millones se destinarán al Perú. De ese total, US$ 500 millones se asignarán al proyecto de gas con Cálidda y los otros US$ 500 millones al Consorcio Eléctrico Yapay (constituido por Dunas Energía), que desarrollará dos líneas de transmisión eléctrica en el norte y oriente del país.

Además, el GEB reafirmó su interés en ampliar el gasoducto de Contugas hacia el sur, para evitar el sobrecosto energético por uso de diésel. La empresa está dispuesta a colaborar con el Estado o terceros, pero advierte que duplicar infraestructura no sería eficiente. En ese sentido, señaló que Perú debe aprovechar su gas para impulsar la petroquímica.