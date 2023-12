Dunas Energía, empresa de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica del Grupo Energía de Bogotá en Perú, informó la inscripción del acto de constitución de la sociedad “Consorcio Eléctrico Yapay S.A.” en los Registros Públicos para su operación como concesionaria de los proyectos de transmisión adjudicados en noviembre último por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) a Interconexión Eléctrica S.A. (“ISA”), que está vinculada al mismo holding de capitales colombianos.

En detalle, la nueva compañía se encargará de los proyectos “Enlace 500 kV Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo” y “Enlace 500 kV Celendín-Piura”, los cuales incrementarán en más de 1,000 kilómetros de longitud las líneas de alta tensión de 500 kV en las regiones Cajamarca, Huánuco, La Libertad, San Martín, Amazonas, Lambayeque y Piura.

Para el “Enlace 500 kV Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo”, ISA REP ofertó un monto de inversión mayor a los US$ 335 millones. En tanto, para el proyecto “Enlace 500 kV Celendín-Piura”, la propuesta fue superior a los US$ 272 millones. En suma, el monto total de inversión ofertado por ISA REP fue superior a los US$ 607 millones.

(Foto: Isa Rep)

LEA TAMBIÉN: El foco de inversiones en proyectos de transmisión de ISA REP para los próximos años

La participación de ISA REP en Perú

En la actualidad, ISA REP cuenta con una participación del 71% en el sistema de transmisión en Perú; es decir, siete de cada 10 electrones de transmisión eléctrica circulan por la red que operan. En adelante, la firma proyecta alcanzar el 75% con los nuevos proyectos que iniciará. A nivel financiero, reportó un Ebitda de US$ 295 millones al tercer trimestre del 2023 y estima cerrar el año con alrededor de US$ 352 millones, creciendo 5% frente al 2022.

De forma simultánea a su operación con el sector público, la compañía también atiende iniciativas privadas. En el 2023, suscribió un contrato con Buenaventura para el proyecto de oro San Gabriel y apunta a concluir la conexión al Puerto de Chancay entre diciembre de este año y enero del 2024.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.