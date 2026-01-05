La Comisión de Educación, Juventud y Deportes, presidida por Segundo Montalvo, citó para mañana martes 6 de enero al ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, con el propósito de que informe sobre las consecuencias que tendrían en los colegios nacionales que reciben canon y regalías por parte de Petroperú, la emisión del Decreto de Urgencia 010-2025.

De acuerdo a la agenda que desarrollará el referido grupo de trabajo parlamentario, se requiere tener una versión del titular del Minem respecto a la posible afectación de esta norma, emitida por el Poder Ejecutivo, en el sector Educación.

Además, se solicita se dé cuenta del estudio socio económico e impacto del referido Decreto de Urgencia en las instituciones educativas que reciben regalías y canon, por parte de la empresa estatal.

La Comisión de Educación, Juventud y Deportes, presidida por Segundo Montalvo, citó para mañana martes 6 de enero al ministro de Energía y Minas, Luis Bravo. Foto: Congreso.

De la misma manera, se ha invitado a la ministra de Economía, Denisse Miralles, y al titular de Educación, Jorge Figueroa, para responder sobre la incertidumbre de miles de jóvenes por la continuidad y sostenibilidad del programa Beca 18.

También se le solicita que detalle sobre las acciones concretas para garantizar la seguridad integral de los estudiantes en las universidades públicas que vienen siendo beneficiados con las distintas modalidades de becas del Pronabec.

Por último, la Comisión de Educación del Parlamento Nacional igualmente preguntará a la ministra Miralles Miralles cuáles son los motivos del incumplimiento para la asignación del 6 % del PBI para el sector Educación, según lo exige el último párrafo del artículo 16 de la Constitución Política del Perú. Informe que viene siendo solicitado desde el año 2020 hasta la fecha.