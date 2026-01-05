Requiere tener una versión del titular del Minem respecto a la posible afectación de esta norma, emitida por el Poder Ejecutivo, en el sector Educación. (Foto: Congreso)
Requiere tener una versión del titular del Minem respecto a la posible afectación de esta norma, emitida por el Poder Ejecutivo, en el sector Educación. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Comisión de Educación, Juventud y Deportes, presidida por Segundo Montalvo, citó para mañana martes 6 de enero al ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, con el propósito de

De acuerdo a la agenda que desarrollará el referido grupo de trabajo parlamentario, se requiere tener una versión del titular del Minem respecto a la posible afectación de esta norma, emitida por el Poder Ejecutivo, en el sector Educación.

Además, se solicita se dé cuenta del estudio socio económico e impacto del referido Decreto de Urgencia en las instituciones educativas que reciben regalías y canon, por parte de la empresa estatal.

LEA TAMBIÉN: Petroperú en reorganización, ¿la refinería de Talara sería atractiva para los privados?
La Comisión de Educación, Juventud y Deportes, presidida por Segundo Montalvo, citó para mañana martes 6 de enero al ministro de Energía y Minas, Luis Bravo. Foto: Congreso.
La Comisión de Educación, Juventud y Deportes, presidida por Segundo Montalvo, citó para mañana martes 6 de enero al ministro de Energía y Minas, Luis Bravo. Foto: Congreso.

y al titular de Educación, Jorge Figueroa, para responder sobre la incertidumbre de miles de jóvenes por la continuidad y sostenibilidad del programa Beca 18.

También se le solicita que detalle sobre las acciones concretas para garantizar la seguridad integral de los estudiantes en las universidades públicas que vienen siendo beneficiados con las distintas modalidades de becas del Pronabec.

LEA TAMBIÉN: Tercer lote más importante, de Petroperú, se queda atrás: las preocupaciones

Por último, la Comisión de Educación del Parlamento Nacional igualmente preguntará a la ministra Miralles Miralles cuáles son los motivos del incumplimiento para la asignación del 6 % del PBI para el sector Educación, según lo exige el último párrafo del artículo 16 de la Constitución Política del Perú. Informe que viene siendo solicitado desde el año 2020 hasta la fecha.

TE PUEDE INTERESAR

¿Quo vadis, Petroperú?
Petroperú: Luis Alberto Canales Gálvez renuncia al directorio
Caso Petroperú: Defensor del Pueblo dice que un Gobierno de transición no puede reformarla
Tercer lote más importante, de Petroperú, se queda atrás: las preocupaciones
Petroperú en reorganización, ¿la refinería de Talara sería atractiva para los privados?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.