El consumo de electricidad viene creciendo en forma sostenida durante varios meses, según data del COES. (Foto GEC)
El consumo de electricidad viene creciendo en forma sostenida durante varios meses, según data del COES. (Foto GEC)
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Elías García Olano
mailElías García Olano

El consumo de electricidad se viene acelerando en el Perú en los últimos cinco meses y ha agotado ya la capacidad de generación a bajo costo.

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