El aumento de la capacidad solar y eólica se produce a pesar de los esfuerzos iniciales de Trump por acabar con la transición energética impulsada por su predecesor, Joe Biden.
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Financial Times
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Bajo el mandato de Donald Trump está ocurriendo un auge inesperado de la energía limpia, conforme el aumento de la demanda de electricidad impulsa la inversión en nueva capacidad a pesar de los esfuerzos del gobierno de EE.UU. por frenar la expansión de la energía solar y eólica.

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