La generación de electricidad mantuvo su crecimiento en junio. El subsector aumentó en 7.34%, respecto al mismo mes del 2025, impulsado por la mayor producción de energía de origen termoeléctrica (29.04%) y de fuentes renovables como la eólica-solar (13.38%), en tanto, disminuyó la energía de origen hidroeléctrica (-9.40%), de acuerdo con el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El crecimiento del subsector de electricidad está estrechamente relacionado con el crecimiento económico, y en muchos casos se influyen mutuamente.

Sector pesca cayó en junio

En el sexto mes del año, el sector pesca se contrajo 51.94% respecto al mismo periodo de 2025. El resultado respondió principalmente a la menor extracción de especies de origen marítimo (-55.09%) destinadas a la elaboración de harina y aceite de pescado.

El desembarque de anchoveta se redujo de 462.302 toneladas en junio de 2025 a solo 629 toneladas en junio de 2026, una caída de 99.9%, debido a la suspensión temporal de la extracción del recurso por alteraciones climatológicas.

Pese a ello, la captura de especies para consumo humano directo aumentó 9.49%, impulsada por una mayor extracción para productos congelados (23.3%) y consumo en estado fresco (5.1%).

En tanto, la pesca continental retrocedió 22.29%, asociado a un menor volumen de desembarque de especies destinadas al consumo en estado fresco (-18.6%), congelado (-40.6%) y curado (-10.44%).

Subsector hidrocarburos y consumo de cemento presentaron aumento

Durante junio de 2026, el subsector hidrocarburos creció 0.19% frente al mismo mes del año anterior, impulsado por la mayor producción de gas natural (10.8%) y de líquidos de gas natural (3.5%). No obstante, este resultado fue atenuado por la caída de 16.6% en la producción de petróleo crudo.

El incremento de la producción de gas natural respondió principalmente al mayor aporte de Pluspetrol Perú Corporation en los lotes 56 y 88, así como de Repsol en el lote 57. En el caso de los líquidos de gas natural, el crecimiento también estuvo impulsado por la producción de Repsol en el lote 57 y de Pluspetrol en el lote 56.

En contraste, la producción de petróleo crudo disminuyó por los menores volúmenes registrados por PetroTal Perú, Petroperú, UNNA Energía, OIG Perú, Ucawa Energy y Olympic Perú.

De otro lado, el consumo interno de cemento aumentó 12.54% en junio respecto al mismo mes de 2025, impulsado por la ejecución de obras de vivienda e infraestructura del sector privado, así como por proyectos de autoconstrucción.

Créditos de consumo aumentaron

Los créditos de consumo alcanzaron S/ 86.337 millones en junio, lo que representó un crecimiento de 13.10% frente al mismo mes del año anterior.

Asimismo, los créditos hipotecarios sumaron S/ 74.228 millones y crecieron 7.76%, mientras que los préstamos otorgados a empresas ascendieron a S/ 230.004 millones, con un incremento de 5,56%. En tanto, el número de tarjetas de crédito emitidas por la banca múltiple aumentó 7.96%, hasta las 7,199 miles de unidades.

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Importaciones crecieron 29.68%

El monto total importado alcanzó los US$ 5.963 millones en junio, un aumento de 29.68% respecto al mismo mes de 2025.

Las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción sumaron US$ 1.927 millones y crecieron 38,93%.

En tanto, las compras de bienes de consumo ascendieron a US$ 1.288 millones, mientras que las importaciones de materias primas y productos intermedios totalizaron US$ 2.748 millones, con un incremento de 27.48% con relación a junio del 2025.