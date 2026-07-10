Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao mantienen una población totalmente urbana. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao mantienen una población totalmente urbana. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
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Redacción Gestión
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. Lima Metropolitana se mantiene como la zona más poblada del país, con 9.6 millones de habitantes. Arequipa, Trujillo y Callao superan el millón.

Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, indicó que desde 2017, en 25 provincias se elevó anualmente la población, destacando Lambayeque (2.5%), seguida de Arequipa (2.0%) e Ica (1.8%).

San Juan de Lurigancho sigue como el distrito más poblado del Perú, con 1 millón 125,000 habitantes. Le siguen San Martín de Porres (724,000), Ate (669,000), Comas (553,000) y Callao (456,000).

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: el 80.6% habita en áreas urbanas —lo que significó un aumento de 3.6 millones desde 2017—.

Los Censos 2025 reflejan la consolidación de la Costa como la principal región de concentración de la población del país, con 58.7%. Foto: Andina
Los Censos 2025 reflejan la consolidación de la Costa como la principal región de concentración de la población del país, con 58.7%. Foto: Andina

Mientras que la población rural abarca el 19.4%: 6 millones 334,000 personas —se elevó en 264,000 desde 2017—.

El INEI añadió que desde 2020 al 2025 cayó la migración interna: de 1 millón 433,000 a 1 millón 227,000 personas. “Evidencia una menor movilidad de la población, asociada al proceso de transición demográfica, la reducción del peso relativo de la población joven y cambios en la dinámica económica y territorial del país”, acotaron.

¿Cómo se identifican los peruanos?

Los Censos Nacionales revelaron que el 61.8% de la población se identificó como mestizo, 17.2% quechua, 2.0% aimara; 1.6% de un pueblo indígena u originario de la Amazonía.

En tanto, el 6% se percibió como negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente; y el 9%, blanco.

Finalmente, respecto al idioma aprendido durante la niñez, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco registran las mayores proporciones de población que aprendió dos lenguas (32%).

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Población extranjera en el Perú

El INEI detalló que se censó a 1 millón 53,000 personas extranjeras en territorio peruano. De este total, el 50.7% son hombres y el 49.3%, mujeres.

El 80% tiene de 15 a 59 años, lo que demuestra que su permanencia en este país responde a motivos laborales. El 65.5% de los extranjeros radica en Lima Metropolitana.

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