El INEI presentó los datos de los Censos Nacionales 2025 a nivel provincial y distrital. Lima Metropolitana se mantiene como la zona más poblada del país, con 9.6 millones de habitantes. Arequipa, Trujillo y Callao superan el millón.
Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, indicó que desde 2017, en 25 provincias se elevó anualmente la población, destacando Lambayeque (2.5%), seguida de Arequipa (2.0%) e Ica (1.8%).
San Juan de Lurigancho sigue como el distrito más poblado del Perú, con 1 millón 125,000 habitantes. Le siguen San Martín de Porres (724,000), Ate (669,000), Comas (553,000) y Callao (456,000).
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Vale recordar que la población total del Perú es de 34 millones 158,000 personas: el 80.6% habita en áreas urbanas —lo que significó un aumento de 3.6 millones desde 2017—.
Mientras que la población rural abarca el 19.4%: 6 millones 334,000 personas —se elevó en 264,000 desde 2017—.
El INEI añadió que desde 2020 al 2025 cayó la migración interna: de 1 millón 433,000 a 1 millón 227,000 personas. “Evidencia una menor movilidad de la población, asociada al proceso de transición demográfica, la reducción del peso relativo de la población joven y cambios en la dinámica económica y territorial del país”, acotaron.
¿Cómo se identifican los peruanos?
Los Censos Nacionales revelaron que el 61.8% de la población se identificó como mestizo, 17.2% quechua, 2.0% aimara; 1.6% de un pueblo indígena u originario de la Amazonía.
En tanto, el 6% se percibió como negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente; y el 9%, blanco.
Finalmente, respecto al idioma aprendido durante la niñez, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco registran las mayores proporciones de población que aprendió dos lenguas (32%).
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Población extranjera en el Perú
El INEI detalló que se censó a 1 millón 53,000 personas extranjeras en territorio peruano. De este total, el 50.7% son hombres y el 49.3%, mujeres.
El 80% tiene de 15 a 59 años, lo que demuestra que su permanencia en este país responde a motivos laborales. El 65.5% de los extranjeros radica en Lima Metropolitana.