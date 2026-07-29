San Borja y Ate registran las mayores concentraciones de partículas inhalables en Lima. Foto: Andina
San Borja y Ate registran las mayores concentraciones de partículas inhalables en Lima. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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, según el informe técnico de Estadísticas Ambientales de junio de 2026 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) .

, mientras que la radiación ultravioleta sigue alcanzando niveles que obligan a reforzar las medidas de protección personal.

Según el informe, , así como el monóxido de carbono (CO), el dióxido de azufre (SO2), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono (O3), bajo los estándares de calidad ambiental para aire definidos por el Ministerio del Ambiente (Minam).

Cabe preciaar que el PM10 y el PM2.5 son tipos de material particulado que flotan en el aire. El PM10 agrupa partículas de hasta 10 micrómetros de diámetro (polvo, ceniza, etc.), mientras que el PM2.5 incluye partículas mucho más finas, de hasta 2,5 micrómetros, que pueden entra profundamente en los pulmones y representar un mayor riesgo para la salud.

La mayoría de las estaciones de lo que indica una situación relativamente controlada en una gran parte de la ciudad.

Sin embargo, los puntos más críticos se registaron en las estaciones de Lima Centro, ubicada en el distrito de San Borja, donde las concentraciones de PM10 superaron los estándares permitidos; y en Pariachi, en Lima Este, donde tanto las acumulaciones de PM10 y PM2.5 superaron los límites establecidos.

“La contaminación del aire se asocia al aumento de la morbilidad y la mortalidad, principalmente debido a enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, infecciones respiratorias agudas, asma y a los efectos nocivos en el embarazo. El parto prematuro (menos de 37 semanas de gestación) y el bajo peso al nacer (menos de 2,500 gr) se han asociado con la exposición a la contaminación del aire”, se lee en el informe.

los puntos más críticos se registaron en las estaciones de Lima Centro (Foto: SEYLLOU / AFP)
los puntos más críticos se registaron en las estaciones de Lima Centro (Foto: SEYLLOU / AFP)

Por otro lado,, no suponen un incumplimiento normativo. Sin embargo, el informe advirtió sobre la necesidad de seguimiento continuo para evitar que los niveles aumenten.

Finalmente, respecto a la radiación ultravioleta, Lima registró en mayo de 2026 un índice promedio de 4, considerado como exposición moderada, y un valor máximo de 7, que corresponde a exposición alta y supone un incremento de 16,7% respecto al máximo de mayo de 2025.

Este escenario, según el informe, advierte sobre la necesidad de que instituciones públicas y privadas adopten y refuercen medidas de protección solar, desde la reprogramación de actividades al aire libre hasta el uso obligatorio de sombreros, gafas y bloqueadores.

Cuadro de concentraciones de PM10 en Pariachi. Foto: INEI
Cuadro de concentraciones de PM10 en Pariachi. Foto: INEI

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