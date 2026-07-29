Los distritos de Ate y San Borja, en Lima Metropolitana, registraron en el mes de junio de 2026 altos niveles de concentración de partículas inhalables, según el informe técnico de Estadísticas Ambientales de junio de 2026 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) .

En Lima Metropolitana, la calidad del aire se mantiene mayoritariamente dentro de los estándares nacionales, con un foco de preocupación en la zona este de la ciudad, mientras que la radiación ultravioleta sigue alcanzando niveles que obligan a reforzar las medidas de protección personal.

Según el informe, la red de 10 estaciones de monitoreo de Senamhi se encuentran distribuidas en Lima Norte, Centro, Este y Sur, evaluando en tiempo real las partículas PM10 y PM2.5, así como el monóxido de carbono (CO), el dióxido de azufre (SO2), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono (O3), bajo los estándares de calidad ambiental para aire definidos por el Ministerio del Ambiente (Minam).

Cabe preciaar que el PM10 y el PM2.5 son tipos de material particulado que flotan en el aire. El PM10 agrupa partículas de hasta 10 micrómetros de diámetro (polvo, ceniza, etc.), mientras que el PM2.5 incluye partículas mucho más finas, de hasta 2,5 micrómetros, que pueden entra profundamente en los pulmones y representar un mayor riesgo para la salud.

La mayoría de las estaciones de Lima Metropolitana registraron concentraciones diarias de PM10 y PM 2.5 por debajo de los permitido según los estándares de calidad ambiental, lo que indica una situación relativamente controlada en una gran parte de la ciudad.

Sin embargo, los puntos más críticos se registaron en las estaciones de Lima Centro, ubicada en el distrito de San Borja, donde las concentraciones de PM10 superaron los estándares permitidos; y en Pariachi, en Lima Este, donde tanto las acumulaciones de PM10 y PM2.5 superaron los límites establecidos.

“La contaminación del aire se asocia al aumento de la morbilidad y la mortalidad, principalmente debido a enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, infecciones respiratorias agudas, asma y a los efectos nocivos en el embarazo. El parto prematuro (menos de 37 semanas de gestación) y el bajo peso al nacer (menos de 2,500 gr) se han asociado con la exposición a la contaminación del aire”, se lee en el informe.

los puntos más críticos se registaron en las estaciones de Lima Centro (Foto: SEYLLOU / AFP)

Por otro lado, respecto a los contaminantes gaseosos, el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono presentaron niveles que, incluso en los días y horas de máxima concentración, sobre todo en alta circulación vehicular, no suponen un incumplimiento normativo. Sin embargo, el informe advirtió sobre la necesidad de seguimiento continuo para evitar que los niveles aumenten.

Finalmente, respecto a la radiación ultravioleta, Lima registró en mayo de 2026 un índice promedio de 4, considerado como exposición moderada, y un valor máximo de 7, que corresponde a exposición alta y supone un incremento de 16,7% respecto al máximo de mayo de 2025.

Este escenario, según el informe, advierte sobre la necesidad de que instituciones públicas y privadas adopten y refuercen medidas de protección solar, desde la reprogramación de actividades al aire libre hasta el uso obligatorio de sombreros, gafas y bloqueadores.