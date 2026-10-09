El Gobierno de Perú evalúa medidas para enfrentar los problemas de congestión eléctrica en el norte del país y evitar que estos generen un fuerte incremento de las tarifas para los usuarios, dijo el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno.

Tras su presentación en el Consejo Empresarial Chile-Perú (CEChP), el ministro señaló que una de las alternativas es establecer una declaratoria de emergencia para acelerar la construcción de una línea de transmisión cuya entrada en operación está prevista para el 2029 o 2030.

Si no se adoptan medidas, indicó, podría ser necesario recurrir a centrales eléctricas de diésel, que generarían mayores costos.

“Tenemos que ver si es viable una declaración de emergencia de este tipo […] Si no actuamos de una manera distinta, esto va a ocasionar que prendamos las máquinas ineficientes de electricidad, las de diésel, y eso causa un alto costo para los usuarios, en el norte sobre todo. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar”, comentó a la prensa.

La evaluación contempla también incrementar la capacidad de la línea de transmisión existente, así como revisar la disponibilidad de gas natural en el norte para que la central eléctrica que ya opera en esa zona pueda generar más energía.

¿Preparan otras medidas ante El Niño?

Ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la infraestructura eléctrica, el ministro afirmó que se esperan interrupciones del servicio por la caída de estructuras eléctricas

En ese sentido, Shinno indicó que se emitirán medidas para facilitar la reposición del servicio después de desastres naturales, de modo que las empresas puedan reconstruir o reparar instalaciones sin tener que esperar los permisos habituales.

“No hay más que tratar de reponer el servicio lo antes posible. Lo que se le pide a todas las empresas, si hay que reconstruir o reponer elementos, hacerlo en paralelo, van a tener que ejecutar de manera inmediata […] Vamos a sacar medidas para que no tengan que pasar por permisos, la idea es que puedan reponer el servicio lo más rápido posible”, dijo a Gestión.

Respecto al impacto de El Niño en las tarifas eléctricas, el ministro descartó que se produzca una afectación considerable en los precios, al considerar que se trataría de impactos de corto plazo.

Adenda del Proyecto Siete Regiones sigue en evaluación

En otro momento, Shinno señaló que la adenda vinculada al Proyecto Siete Regiones continúa en evaluación y que el Minem mantiene coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para resolver las observaciones pendientes.

Entre los puntos en discusión figuran cambios regulatorios y los criterios para reconocer el valor neto contable de los activos de la empresa, considerando que las inversiones en infraestructura se amortizan a través de las tarifas durante un determinado número de años, mientras la red continúa ampliándose.

El ministro indicó que la negociación se encuentra en su etapa final, aunque no precisó una fecha para la suscripción de la adenda e indicó que es necesario coordinar con el MEF para resolver las observaciones y asegurar que los criterios acordados no dejen dudas pendientes.