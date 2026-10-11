“El FEN es una coyuntura muy especial para el mercado asegurador", dijo Rodríguez Larraín. (Foto:Martin Pauca/GEC)
“El FEN es una coyuntura muy especial para el mercado asegurador", dijo Rodríguez Larraín. (Foto:Martin Pauca/GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El Fenómeno de El Niño (FEN) representa un desafío para todos los actores de la economía, desde las grandes hasta las pequeñas compañías, incluso para las que pueden confiarse por contar con un seguro ¿qué no deberían perder de vista?

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