“Hoy es muy importante para todas las empresas que están aseguradas (frente a riesgos catastróficos) revisar sus valores para no caer en un infraseguro”, afirmó Francisco Rodríguez Larraín, presidente de Apecose.

Un infraseguro es una situación en la que el valor asegurado es menor al valor real del bien protegido.

Rodríguez Larraín enfatizó: “hay un tema muy importante en este momento. Para asegurarte (frente a un riesgo catastrófico) debes declarar el valor asegurado, cuál es el valor expuesto”.

El Fenómeno de El Niño (FEN) representa un desafío para todos los actores de la economía.(Foto: Andina)

En ese sentido, advirtió que si no se declaran los valores correctos, finalmente en el momento del siniestro la compañía o persona cubierta recibirá una indemnización insuficiente.

En el tiempo, por la inflación, los diferentes costos tienden a subir, por lo que el valor asegurado consignado en las pólizas debería tender a revisarse al alza.

“El FEN es una coyuntura muy especial para el mercado asegurador. Definitivamente, debe estar a la altura de poder resarcir las pérdidas que se pueden generar. Sin embargo, no todas las empresas ni todas las infraestructuras (del país) están aseguradas”, sostuvo Rodríguez Larraín en el marco del Encuentro Asegurador Internacional 2026, organizado por Apecose en Ica.

Lima y otras zonas de la costa central sentirán temperaturas elevadas por fenómeno de El Niño. (Foto: Vidal Tarqui/Andina)

El presidente de Apecose aclaró además que las condiciones de las pólizas se pactan anualmente o hasta por un periodo de 18 meses. Durante ese plazo, no se pueden cambiar las cláusulas, por lo que el tema de la revisión es particularmente relevante si justo durante estos meses el usuario va a renovar el contrato.