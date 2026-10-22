El fenómeno de El Niño ha recortado la oferta de mango peruano en plena campaña, mientras la demanda internacional se mantiene firme. En ese escenario, Best Fruits of Peru, exportadora dedicada solo a esta fruta y enfocada en el envío por vía aérea, cambió su forma de asegurar el producto y espera un crecimiento en Estados Unidos que dependerá del volumen de fruta que logre conseguir.

Para cubrir sus pedidos, la empresa compra directamente a los productores y les ofrece mejores precios para que le destinen más volumen.

“Estamos haciendo lo posible para trabajar directamente con los campesinos y darles un buen precio para que se animen a darnos más fruta y podamos cubrir a todos nuestros clientes”, comentó Jason Wang, vicepresidente de ventas de Best Fruits of Peru, a Fresh Plaza

Aun así, remarcó que la disponibilidad sigue sujeta al clima.

La menor oferta ha elevado los precios, aunque por ahora no ha frenado las ventas. “Como falta producción, el cliente está dispuesto a pagar mucho más. Y entiende que los exportadores tenemos un margen muy mínimo”, señaló el ejecutivo.

En tanto, la mayor parte del costo se explica por el precio que se paga por la fruta en el campo. “Este año el mango será una fruta de oro”, manifestó.

Jason Wang, vicepresidente de ventas de Best Fruits of Peru.

Estados Unidos, el mercado que acelera pedidos de mango

Europa sigue siendo el principal destino de Best Fruits of Peru, pero Estados Unidos gana peso. Tras un año de operaciones en ese país, la compañía proyecta duplicar sus ventas esta campaña. “Nos ha ido muy bien y este año creo que vamos a duplicar las ventas, si tenemos suficiente fruta para enviar”, indicó Wang, quien remarcó que la empresa mantendrá el compromiso con sus clientes europeos de larga data.

El reto en ese mercado está relacionado con el hábito de consumo. El cliente estadounidense está acostumbrado al mango marítimo, que se cosecha más verde y firme para resistir el traslado y llega con menos fragancia. “El consumidor estadounidense está empezando a aprender a consumir el mango aéreo”, sostuvo.

La diferencia de precio frente al mango convencional aún es una barrera, aunque el segmento sigue creciendo. En Europa, en cambio, la demanda se mantiene estable.

México complementa y Brasil compite

Wang no ve a México como rival directo, pues sus calendarios de cosecha no coinciden con los del Perú. “Cuando ellos tienen mango, no es nuestra temporada, y viceversa. Es un complemento para el cliente”, afirmó.

Con Brasil, reconoció que sí hay competencia, aunque el ejecutivo sostiene que el mercado prefiere la variedad Kent peruana sobre la Palmer brasileña. “Brasil tiene Palmer, que no es tan cotizada como la Kent”, apuntó. Ambos países, añadió, enfrentan problemas por el clima.

Para Wang, la incertidumbre climática es hoy el mayor riesgo para la industria. “No es algo que podamos controlar, y cada vez se hace más complicado”, advirtió. Frente a esa situación, la empresa apuesta por su manejo poscosecha y logístico para sostener la calidad del producto. “En esa parte estamos cubiertos”, concluyó.