Consalo Family Farms, empresa agrícola familiar de Nueva Jersey (Estados Unidos) que cultiva, empaca y distribuye frutas y hortalizas en Norteamérica, dará el salto a la producción directa de arándanos en el Perú. Para ello, se asoció con la agroexportadora peruana Frutanza.

La nueva sociedad se llama ConFrut y cada socio tendrá el 50% de participación. Ambas familias invertirán en tierras, infraestructura y producción. El primer proyecto en Perú abarcará unas 200 hectáreas (500 acres) y se desarrollará en cuatro etapas. Los socios ya prevén una expansión posterior.

Para Consalo, la operación es un paso para convertirse en productor de arándanos durante todo el año. La producción peruana complementará sus cultivos y alianzas en Norteamérica, lo que le permitirá tener un programa de abastecimiento más continuo.

“Llevamos generaciones cultivando y exportando productos agrícolas, y los arándanos se han convertido en una parte fundamental de nuestro negocio. Esta alianza nos permite aprovechar lo que hemos construido en Norteamérica y echar raíces en Perú”, señaló Skip Consalo, director ejecutivo de Consalo Family Farms.

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Frutanza aportará su experiencia en el cultivo de arándanos en el Perú. Consalo, por su parte, pondrá su red de distribución en Norteamérica, su cadena de suministro y su relación con grandes cadenas minoristas. La compañía estadounidense se encargará de comercializar la fruta bajo su propia marca.

La sociedad apuntará al segmento premium, con variedades de mayor calibre y abastecimiento constante. “Consalo entiende de agricultura y sabe lo que buscan los clientes en Norteamérica. Nosotros conocemos Perú y sabemos cómo cultivar arándanos aquí”, indicó Álvaro Espinoza, gerente general de Frutanza.

Según Diego Torpoco, CEO de Frutanza, la alianza se alinea con el objetivo de la empresa de posicionarse como productor de arándanos a escala global. El acuerdo se trabajó junto a Bruno Giribaldi, vicepresidente ejecutivo de abastecimiento global de Consalo.

El anuncio se da antes de la primera participación de Consalo Family Farms en la feria IFPA Global Produce & Floral Show, donde presentará también sus programas de hortalizas y cítricos.

Consalo celebrará su centenario en 2027. La inversión en Perú es una expresión tangible de cómo la familia pretende afrontar el próximo siglo: trasladando la mentalidad de productor que construyó el negocio en Nueva Jersey a otra importante región productora e invirtiendo en relaciones.