Perú mantiene su liderazgo mundial en arándanos. (Foto: Midagri)
Perú mantiene su liderazgo mundial en arándanos. (Foto: Midagri)
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Redacción Gestión
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Asimismo, tuvieron como principales mercados de destino a Estados Unidos, los Países Bajos y China.

Los protagonistas del agro

Los arándanos, junto con las paltas, uvas frescas, mangos frescos, cacao en grano crudo, espárragos frescos y otros productos, son algunos de los principales productos de agroexportación no tradicional.

En detalle, las exportaciones sumaron US$ 620,2 millones, lo que significó un crecimiento de 64.8% respecto a los US$ 376,4 millones registrados en similar periodo de 2025. Asimismo, el volumen exportado ascendió a 84,8 mil toneladas, superior en 45.1% a las 58,5 mil toneladas enviadas al exterior un año antes.

En cuanto a los mercados de destino, Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de arándanos peruanos, con US$ 347,6 millones, con un crecimiento de 79.5% y una participación de 56,0% del valor total exportado.

Le siguieron los Países Bajos (Holanda), con US$ 104,9 millones y una participación de 16.9%, y China, con US$ 36,1 millones y 5.8% del total. En conjunto, estos tres mercados concentraron aproximadamente el 78,7% de las exportaciones peruanas de arándanos.

Exportaciones de arándanos peruanos crecieron 64.8% a julio de 2026. (Foto: Midagri)
Exportaciones de arándanos peruanos crecieron 64.8% a julio de 2026. (Foto: Midagri)

Cobertura del arándano en Perú

La industria del arándano se extiende en 29,127 hectáreas. La Libertad concentra 12,888 hectáreas; Lambayeque, 7,519 hectáreas; e Ica, 4,199 hectáreas. En conjunto, estos tres departamentos reúnen el 84% de la superficie nacional, y aunque el norte mantiene el predominio productivo, Ica registra el mayor dinamismo en nuevas instalaciones.

Según cifras del Midagri a julio de este año, la región La Libertad incrementó su producción de arándanos en 106% debido a la migración hacia variedades de mayor rendimiento y a condiciones climáticas favorables, mientras que en Ica la producción de esta fruta aumentó debido a las mayores áreas cosechadas y a la alta demanda del mercado.

Como se conoce, el Perú se mantiene como el principal productor y exportador de arándanos frescos en el mundo al cierre del año 2025, superando a Chile y España. Las exportaciones de arándanos superaron los US$ 2,457 millones al cierre del año pasado, con envíos de 373 514 toneladas, volumen 14.6 % mayor que el registrado en 2024.

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