Agrícola Cerro Prieto (ACP) anunció que proyecta exportar 24,000 toneladas de arándanos en la campaña 2026-2027, que inició en junio pasado y se prolongará hasta marzo próximo. Esta cifra significaría una contracción de 11.1% frente a las 27,000 toneladas despachadas en la campaña anterior, informó el director comercial de ACP, Daniel Bustamante.

El ejecutivo destacó que si bien la presente campaña inició con mayores volúmenes, las altas temperaturas por el Fenómeno El Niño provocan la menor producción. “Se aprecia poca floración en las plantas, es más difícil que agarre el cuaje y las bayas no crecen mucho, todo ello repercute en la producción total”, explicó a Agraria.

Además, indicó que el impacto del clima cambia dependiendo de las variedades de arándanos. “Hay variedades que se comportan mucho mejor frente a las altas temperaturas”, agregó.

Estados Unidos sigue siendo el principal destino para el arándano de Agrícola Cerro Prieto. (Foto referencial: Magnific)

Cerro Prieto apuesta por recambio varietal

Actualmente, Agrícola Cerro Prieto cuenta con 1,300 hectáreas de arándanos en Lambayeque, apostando por variedades patentadas entre las que destacan Rocío, Sekoya Pop, Mágica, entre otras.

“Continuamos haciendo el recambio varietal. Ya tenemos 900 hectáreas de las variedades nuevas (patentadas), sin embargo creemos que este recambio varietal será constante ya que siempre habrá una nueva variedad con mejores atributos en el momento que hay que resembrar”, manifestó.