La campaña 2026-2027 del mango Kent, uno de los principales productos agrícolas de exportación del Perú, inicia con señales de alerta. Las temperaturas mínimas por encima del promedio impidieron una floración normal en los valles del norte, advirtió Ángel Gamarra, presidente de Promango, gremio que agrupa a productores y exportadores desde hace más de tres décadas.

Los porcentajes de floración están muy por debajo de lo esperado: Piura registra alrededor de 20% de flores abiertas y 10% en floración temprana; Lambayeque, 10%; y Áncash podría llegar a 45%, con una producción estimada de 169,000 toneladas. “La floración está en un porcentaje bajo y es probable que el cuajado de la fruta sea deficiente”, señaló.

El principal riesgo es climático. Gamarra sostiene que existe alta probabilidad de que el fenómeno escale a un “Niño muy fuerte” o “super Niño”, ubicándose así entre los eventos más intensos registrados desde 1950. Bajo ese escenario, las lluvias de fines de noviembre disminuirían de forma significativa el volumen de fruta apta para exportación, justo en el arranque de las cosechas, reportó Fresh Plaza.

Según la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM), las exportaciones peruanas de mango sumaron 223,686 toneladas en 2025-2026, frente a 287,424 toneladas en 2024-2025.

Exportación de mango cae 22% y costos de producción se duplican

La temporada anterior ya dejó números en rojo. Según la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM), las exportaciones peruanas de mango sumaron 223,686 toneladas en la campaña 2025-2026, frente a 287,424 toneladas en 2024-2025, una contracción de 22%. Gran parte de esa caída se explica por decisiones de campo.

“Algunos comerciantes cosecharon mangos verdes, lo que provocó una disminución en la estimación del volumen total”, explicó Gamarra.

A esa situación, se sumó el encarecimiento de la producción. “En condiciones normales, los costos rondaban S/1 por kilo, pero en este caso se duplicaron. Por consiguiente, algunos precios en origen apenas cubrían los costos de producción”, indicó.

Los precios en campo para envíos aéreos se ubicaron entre US$ 2.50 y US$ 3 por kilo al inicio de la campaña, mientras que los destinados a la vía marítima —la principal ruta del producto— cayeron a un rango de US$ 0.50 a US$ 0.60 hacia fines de enero.

Promango insiste en que la fruta debe cosecharse solo al alcanzar la madurez fisiológica, con un mínimo de 7 grados de sólidos solubles y color interno 2, condición que asegura sabor, aroma, dulzor y peso adecuado.

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Mango: falta de capital y suelos pobres frenan a la exportación

Para Gamarra, el clima solo agrava problemas de fondo. “Los campos carecen de la nutrición adecuada: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y otros elementos”, afirmó.

A esa problemática, se suman la escasez de análisis de suelo y hojas, la falta de capital de trabajo, el déficit de técnicos capacitados y la ausencia de variedades resistentes al frío. El gremio también reclama mayor articulación entre productores y acciones más firmes contra la mosca de la fruta.

En respuesta, Promango trabaja en seis líneas de investigación, entre ellas, los efectos del cambio climático sobre la variedad Kent y el uso de bioestimulantes. En paralelo, avanza el proyecto del Gobierno Regional de Piura “Mejora de los servicios de apoyo para el desarrollo productivo en la cadena de producción de mango”, que llegará a agricultores de 11 distritos con viveros de demostración, escuelas de campo, estaciones meteorológicas y capacitación.