El Terminal Portuario Paracas, concesionario del puerto General San Martín de Pisco (Ica), dio inicio a la temporada de exportación de uva 2026-2027. Es la primera campaña desde que el terminal pasó a manos de Terminal Investment Limited (TiL), el brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC). La operación inaugural estuvo a cargo de una nave de la propia naviera.

Se trata del MSC Müge, un portacontenedores de nueva construcción que recorre por primera vez la costa oeste de Sudamérica. La nave recaló en Paracas como parte del servicio Northwest Continent (NWC) de MSC.

Según informó el terminal, los primeros contenedores de la campaña correspondieron a Siembra Alta —que ya había adelantado su interés por esta fruta —, y Sociedad Agrícola 3P. En esta operación se movilizaron más de 200 contenedores con distintas frutas y se repusieron 250 contenedores vacíos para abastecer la preparación de la temporada.

“Sabemos que será una temporada exigente”, señaló el puerto. Asimismo, añadió que viene fortaleciendo su capacidad operativa para atender a los agroexportadores junto con las líneas navieras.

El MSC Müge tiene 335 metros de eslora (largo), 46 metros de manga (ancho) y un peso muerto (capacidad máxima de carga) de hasta 131,000 toneladas, con una velocidad máxima de 20 nudos (unos 37 km/h).

Un puerto con nuevo dueño

Desde 2014, el puerto era manejado por el consorcio de la española Servinoga (35%) y las brasileñas Pattac y Tucumann (32.5% cada una), que en diciembre de 2025 acordaron vender sus participaciones a TiL.

Según fuentes cercanas a la operación del puerto, la transacción se habría cerrado por un monto cercano a US$ 200 millones, y en febrero el Indecopi la aprobó sin condiciones, al concluir que la compra no generaba riesgos significativos para el mercado.

TiL, figura entre los mayores operadores portuarios del mundo. Su principal accionista es MSC, la naviera suiza con presencia en 155 países.

MSC controla el 70% de TiL, mientras que Global Infrastructure Partners (GIP) —hoy propiedad de BlackRock— posee el 20%, y la Corporación de Inversiones del Gobierno de Singapur (GIC), el 10% restante.

En el plano local, TiL ya cuenta con presencia a través de APM Terminals Callao, concesionaria del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, donde participa mediante Callao Port Holding B.V., firma que actualmente posee el 36.25% del accionariado.

Las grúas que alista el Puerto de Paracas tras su venta a TIL

Bajo su nueva conducción, el operador presentó en mayo ante el Senace un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para ampliar su capacidad de carga contenerizada. En detalle, plantea US$ 9.6 millones en dos grúas RTG (apilan contenedores en patio) y US$ 23.7 millones en dos grúas STS (cargan y descargan los buques en el muelle). En total, más de US$ 33 millones.

El objetivo es atender una demanda que podría llegar a 143,574 TEU (contenedores de 20 pies) al año. El proyecto también habilitará tres áreas hoy sin uso para guardar contenedores vacíos, sin nuevas obras civiles ni ampliaciones físicas del terminal.

Según el documento, las grúas se ensamblarán en unos 30 días y tendrán una vida útil de 30 años. Las RTG operarán con generadores a diésel y las STS con energía eléctrica de la red interna del puerto.