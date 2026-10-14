La naviera taiwanesa Wan Hai Lines busca reforzar su operación en Perú en medio de la competencia por transportar productos agroexportadores hacia Asia. La compañía está renovando su flota con buques de más de 13,000 TEU de capacidad y cuenta con conexiones desde los puertos de Paita, Callao y Chancay, según explicó Luciana Prada, ejecutiva comercial de exportaciones de la empresa, en entrevista con AgroNegociosPerú.

“Estamos renovando nuestra flota siguiendo las tendencias del mercado”, afirmó Prada, quien precisó que las nuevas embarcaciones tienen una capacidad aproximada de 13,200 TEU, equivalente a más de 13,000 contenedores de 20 pies por buque.

La apuesta se da en un contexto de crecimiento de la agroexportación peruana. Según cifras difundidas por DataPortuaria, las exportaciones del sector alcanzaron US$ 15,013 millones en 2025, un incremento de 17.3% frente al año anterior. Los arándanos frescos sumaron US$ 2,457 millones y las uvas frescas, US$ 1,960 millones, dos productos relevantes para la demanda de transporte refrigerado.

Paita se suma a la operación portuaria

Wan Hai opera conexiones desde tres puertos peruanos. En Paita, incorporó recientemente un servicio de cabotaje que conecta ese terminal con el Callao y está orientado principalmente al transporte de carga congelada.

Desde el Callao, la naviera atiende sus servicios generales, mientras que en Chancay opera el servicio transpacífico WSA3, que conecta Asia con la costa oeste de Sudamérica. Prada indicó que, por el momento, estos son los tres puntos de origen que maneja la compañía en el país.

Wan Hai señaló que espera desarrollar más orígenes y destinos, aunque no precisó fechas ni detalles sobre nuevas conexiones. Según la empresa, el Callao mantiene una preferencia entre importadores por la ubicación de los depósitos en Lima y las facilidades logísticas asociadas.

La naviera taiwanesa opera conexiones desde Paita, Callao y Chancay, y busca atender la demanda de carga refrigerada durante las campañas agroexportadoras. (Foto: Internet)

La disponibilidad de contenedores refrigerados, conocidos como reefers, es otro frente de competencia durante las campañas agrícolas. La temporada de uva peruana coincide parcialmente con la de cerezas de Chile, lo que incrementa la demanda de espacios refrigerados y conexiones eléctricas en los buques.

Prada indicó que la compañía cuenta actualmente con disponibilidad de estas unidades, aunque “tanto Chile como Perú se disputan el tema de los reefers”. Añadió que Wan Hai busca distribuir sus espacios para atender la demanda de ambos mercados.

En cuanto a los fletes marítimos, la ejecutiva reconoció que las tarifas registraron una tendencia al alza por el costo del combustible, aunque indicó que esa presión había comenzado a moderarse. Frente a este escenario, la compañía mantiene comunicación con sus clientes para conocer sus necesidades y negociar tarifas que permitan cerrar los contratos.