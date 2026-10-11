Las exportaciones peruanas de productos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) alcanzaron los US$ 169.2 millones en 2025, un crecimiento de 16.6% respecto al año anterior. Sin embargo, estos bienes todavía representan apenas el 0.19% de la canasta exportadora nacional, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex).

Esto significa que, por cada US$ 100 exportados por Perú, solo US$ 0.19 correspondieron a productos relacionados con esta industria. En comparación, Brasil registró US$ 1.46 por cada US$ 100 exportados. ¿Qué productos peruanos forman parte de esta cadena de valor y qué oportunidades ofrece el crecimiento mundial de la IA?

¿Qué productos vinculados a la IA exporta Perú?

Según el reporte Perú en el comercio internacional de productos que facilitan el desarrollo de la industria de Inteligencia Artificial, los envíos nacionales comprendieron cinco sectores y estuvieron a cargo de 1,325 empresas.

El sector químico lideró las exportaciones con US$ 99.5 millones, principalmente por los despachos de cajas, artículos para transporte y otras manufacturas de plástico.

Le siguió la metalmecánica, con US$ 67.6 millones, donde destacaron aparatos de telecomunicación, conductores eléctricos de cobre, laptops y tarjetas madre.

Estos productos forman parte de la cadena de suministro que facilita el desarrollo de la IA, aunque no necesariamente incorporan esta tecnología.

¿A qué países llegan estos productos?

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones peruanas vinculadas a la IA, con compras por US$ 43.1 millones durante 2025.

En segundo lugar se ubicó Chile, con US$ 27.4 millones, seguido por México (US$ 25.4 millones), Colombia (US$ 17.1 millones), Bolivia (US$ 14.2 millones) y Ecuador (US$ 13.3 millones).

De acuerdo con Cien-Adex, entre 2001 y 2025, las exportaciones peruanas de estos bienes registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 10.1%.

¿Qué oportunidades tiene Perú en esta industria?

Gabriel Arrieta Padilla, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Cien-Adex, explicó que Perú participa principalmente en el primer eslabón de la cadena de valor de la inteligencia artificial, como proveedor de recursos minerales utilizados en la fabricación de hardware y determinados bienes intermedios.

No obstante, su presencia sigue siendo limitada en los segmentos de mayor transformación tecnológica.

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cadena de valor también comprende la computación en la nube, los datos de entrenamiento, el desarrollo de modelos de IA y las aplicaciones dirigidas a los usuarios.

Arrieta sostuvo que el crecimiento de esta industria incrementará la demanda de los distintos bienes que conforman su cadena de valor, lo que representa una oportunidad para que Perú aproveche sus capacidades existentes y avance progresivamente hacia actividades de mayor valor agregado.

El comercio mundial de productos vinculados a la IA

A nivel mundial, las exportaciones de productos que facilitan el desarrollo de la inteligencia artificial alcanzaron los US$ 3.8 billones en 2025, un crecimiento de 17% respecto al año anterior.

Asia se posicionó como el principal continente exportador, con US$ 2.8 billones, seguido por Europa, con US$ 715,700 millones, y América, con US$ 499,200 millones.

China encabezó las ventas externas con US$ 701,800 millones, seguida por la Unión Europea (US$ 650,600 millones), Taipéi Chino (US$ 474,100 millones), Hong Kong (US$ 440,100 millones) y Estados Unidos (US$ 317,900 millones).

Entre los productos con mayores montos exportados destacaron los circuitos electrónicos integrados, las unidades de proceso digitales y las partes y accesorios para máquinas automáticas.

En tanto, las importaciones mundiales de estos productos alcanzaron los US$ 4 billones, con Asia como principal comprador, al concentrar US$ 2.3 billones.