El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, señaló que el grupo de trabajo prevé votar el jueves el dictamen final sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.

La propuesta también será debatida en sesión a realizarse este martes, mientras que su discusión en el pleno del Senado se realizaría, a más tardar, el lunes siguiente, luego de su aprobación en comisión, afirmó el presidente de este grupo de trabajo.

En diálogo con RPP Noticias, Mesía explicó que las sesiones informativas con los ministros buscan que los senadores y la ciudadanía conozcan los argumentos del Gobierno sobre las facultades solicitadas.

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El legislador también cuestionó la demora del procedimiento legislativo, al recordar que el pedido del Ejecutivo ingresó inicialmente al Congreso en el mes de agosto.

Por otro lado, el senador Mesía indicó que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y el titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, se presentaran hoy ante la comisión para exponer sobre sus sectores.

Asimismo, señaló que se coordinaba la participación del ministro del Interior, César Astudillo, posiblemente para este martes, a fin de que explique los planteamientos relacionados con el fortalecimiento de la inteligencia policial.

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Senado evaluará cambios al dictamen de facultades

Mesía sostuvo que el Senado tiene la potestad constitucional de modificar el texto aprobado por la Cámara de Diputados y rechazó que cualquier cambio implique necesariamente una “desnaturalización” de la propuesta.

En ese sentido, señaló que los senadores deberán evaluar si corresponde incorporar medidas para fortalecer el servicio de inteligencia policial y permitir que la Policía asuma el control de los penales, funciones que actualmente están a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El legislador reconoció que modificar el dictamen podría generar tensiones con la Cámara de Diputados y afectar la relación con el Ejecutivo.

No obstante, afirmó que las bancadas deberán evaluar el tema con seriedad y sin apasionamientos.

“Cuando se gobierna, hay que asumir pasivos y activos”, sostuvo al ser consultado sobre las posibles consecuencias políticas de los cambios.