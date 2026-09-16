Ministro Álvarez plantea inteligencia militar y reforma penal para combatir la extorsión. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)
Ministro Álvarez plantea inteligencia militar y reforma penal para combatir la extorsión. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)
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Redacción Gestión
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, reformas procesales y una reorganización del sistema penitenciario.

debe contar con mayor respaldo de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

sino que tendría que formar parte de una acción coordinada para combatir delitos que afectan el orden interno y la defensa nacional.

“La extorsión se cultiva en la informalidad. Las empresas informales de transporte, la minería ilegal, están siendo objeto de la extorsión y esto va a ir creciendo porque en nuestro país el 75% de la actividad económica es informal. (…) Atacar a este problema, que es muy parecido al terrorismo de los 80 y 90, porque de nada sirve sacar las tanquetas, sacar los fusiles, que sirven para otro tipo de delitos”, indicó en declaraciones a la prensa.

En este contexto, propuso que la violencia generada por estas organizaciones sea evaluada como una forma de terrorismo con fines lucrativos.

“Son terroristas porque utilizan la violencia sistemática para provocar un terror a la población. Ahora, el terrorismo, ya se ha demostrado en África, tiene un propósito religioso, no es político. Por tanto, hay una figura típica, genérica de terrorismo, que puede tener finalidad religiosa, finalidad política, o puede tener, como en este caso, una finalidad lucrativa”, añadió.

Por otro lado, Álvarez anunció que el Ejecutivo buscará facultades delegadas para revisar y modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Indicó que se conformaría un grupo de especialistas encargado de elaborar una propuesta técnica orientada a acelerar los procesos judiciales y proporcionar mejores instrumentos a fiscales y jueces.

El titular de Justicia señaló que una de las preocupaciones del sistema penal es el elevado número de internos que permanece recluido sin una sentencia condenatoria.

Respecto de las cárceles, planteó separar a los reos violentos y de alta peligrosidad de los internos primarios o no violentos.

La propuesta contempla trasladar a los delincuentes más peligrosos a penales con mayor seguridad y construir nuevos establecimientos de rápida ejecución para otros internos, con el objetivo de reducir el hacinamiento, fortalecer la rehabilitación y evitar que las prisiones continúen siendo espacios de control para las organizaciones criminales.

El titular de Justicia y Derechos Humanos anunció que el Ejecutivo buscará facultades delegadas para revisar y modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
El titular de Justicia y Derechos Humanos anunció que el Ejecutivo buscará facultades delegadas para revisar y modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

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