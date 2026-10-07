Se establece que se considerarán como aportes para el fondo del afiliado el 1% de los consumos realizados al año, los cuales tendrán un tope de hasta 8 UIT. Si se toma como referencia la UIT del 2026, el consumo máximo anual a considerar será de S/ 44,000, por lo que el aporte máximo para la pensión será de S/ 440 en un año (este tope máximo variará cada año en función a la modificación de la UIT).

¿Cuánto de pensión por consumo podría recibir el afiliado al jubilarse?

Teniendo en cuenta las características básicas de la pensión por consumo, Elio Sánchez, especialista en temas previsionales y exfuncionario de la SBS, elaboró tres escenarios, según la cantidad de años de aportes bajo este nuevo esquema, hasta que el afiliado cumpla 65 años y se jubile.

En los tres escenarios el supuesto es que el afiliado realiza el tope de consumos, de S/ 44,000 al año, lo cual genera un aporte anual de S/ 440. Asimismo, se consideran dos posibilidades, que el fondo tenga una rentabilidad neta de comisiones de 4% o también de 5% anual.

Con estos supuestos, se obtiene que en el mejor de los casos, un joven de 18 años podría llegar a recibir S/ 392 al mes de pensión por consumo al jubilarse a los 65 años (con rentabilidad del fondo de 5% anual). Pero si alguien inicia los aportes por consumo a los 35 años, a los 65 años recibiría de pensión S/ 146 al mes (ver cuadro).

Si bien la pensión por consumo que se generará no es tan considerable, resulta una ayuda para el fondo previsional del afiliado, indicaron analistas. “La pensión por consumo no es la solución al problema del aporte, pero es una ayuda que va a tener el afiliado para construir su pensión”, subrayó Elio Sánchez.

En ello coincidió Giorgio Balza, abogado tributarista del estudio Cuatrecasas. “El aporte es pequeño, pero si lo comparas con un escenario en que antes no tenías ningún monto, termina siendo un avance”, apuntó.

Asimismo, se debe tener en cuenta que las proyecciones de pensión realizadas asumen que el afiliado realizará el consumo tope de S/ 44,000 al año. Esto implica realizar gastos registrados con boletas electrónicas por S/ 3,666 al mes (S/ 44,000/12).

Elio Sánchez estimó que no todos podrán llegar a realizar ese gasto tope. “Es poco probable que todos los afiliados lleguen a ese tope de gasto. Se beneficiarán sobre todo quienes más ganan, pues gastan más”, anotó.