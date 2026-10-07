El aporte previsional aplicará para toda compra vía boleta electrónica por hasta S/ 700. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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El esquema denominado pensión por consumo aplicará desde enero del 2027. Así lo dispone el reglamento de la Ley N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, el cual se emitió en el 2025 (Decreto Supremo N° 189-2025-EF).

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