Juan José Lavaud, director general y fundador de Casa 18, explicó a Gestión que la empresa empezó a operar en diciembre de 2023. Desde entonces hace proyectos de entre 15 y 30 departamentos, frente a parques o en calles con poco tránsito. Eso la distingue de la oferta más masiva del distrito, que por años se orientó al inversionista.

Según el ejecutivo, el verano del 2026 fue el mejor de su trayectoria en el sector, aunque las ventas se enfriaron en abril y mayo por el ruido electoral. La inmobiliaria prevé cerrar el año con US$ 9.7 millones en ventas. De los 75 departamentos que tiene lanzados en cuatro proyectos, ya vendió 45.

“Este dinamismo no lo explico solamente por el momento político. El mercado viene creciendo con fuerza desde el 2025”, afirmó.

Juan José Lavaud, director general y fundador de Casa 18.

Casa 18 invertirá US$ 39 millones en cinco proyectos en Miraflores

La inmobiliaria lanzará cinco proyectos en el primer trimestre de 2027, todos en Miraflores: cuatro de vivienda y uno de oficinas. Ya es dueña de cuatro de los terrenos y está por firmar la opción de compra del quinto, cuya ubicación prefirió no revelar. “El mercado es un poco celoso”, anotó.

La inversión total en esos proyectos asciende a US$ 39 millones, de los cuales US$ 8 millones corresponden a los terrenos. Lavaud precisó que no todo ese monto sale de la empresa. “Vas a gastar US$ 39 millones, pero no es lo que realmente inviertes”, remarcó.

Entre el 60% y 70% del valor de los terrenos se financia con land banking, un préstamo puente que dan fondos de inversión, personas de alto patrimonio o pequeños bancos de inversión. El resto del terreno, más un monto de entre 20% y 30% de su valor, se cubre con aporte propio y con inversionistas cercanos a la empresa. Estos entran como prestamistas o como socios del negocio.

La construcción, en cambio, se financia con la propia venta. El banco sponsor otorga una línea por el 100% del costo de obra, que solo se usa cuando la construcción avanza más rápido que las ventas. “Los mejores proyectos son los que no usan línea de construcción”, indicó.

Casa 18 sumará 121 departamentos y su primer edificio de oficinas

Los cuatro nuevos proyectos de vivienda suman 121 departamentos. El quinto es Studio 18, un edificio de oficinas boutique en la calle Bolívar con 44 oficinas de entre 20 m2 y 80 m2, cuya preventa arrancará en enero. El terreno ya fue comprado y el anteproyecto está en aprobación.

Entre los proyectos de vivienda figura Casa Suárez, de 52 departamentos, el más grande que ha hecho la empresa. “Es como el límite hasta donde Casa 18 planea llegar”, sostuvo. Según explicó, los proyectos muy pequeños terminan siendo más caros por metro cuadrado, porque costos como el del ascensor o el de las bombas se reparten entre pocos metros.

También destaca Casa La Mar, su primer proyecto de uso mixto, ubicado en la avenida del mismo nombre, con 24 departamentos, 20 oficinas boutique y locales comerciales. Se espera que la preventa del proyecto inicié el próximo año.

Las obras de los cinco proyectos empezarían en el segundo semestre de 2027, algunas en julio y otra hacia octubre, según el ritmo de la preventa, que debe llegar a 30% para iniciar la construcción. En Casa Suárez, eso significa vender cerca de 15 departamentos antes de arrancar la obra.

En su portafolio actual, Casa 18 entregará este mes Casa Porta, su primer proyecto, con 16 departamentos de 68 m2 a 222 m2, vendidos en partes iguales para vivienda e inversión. Casa Gálvez, cerca del Faro de Miraflores, tiene 12 pisos y 23 departamentos, de los cuales vendió 18. Casa Fanning vendió 11 de sus 20 unidades. Ambos se entregan en el último trimestre de 2027. Casa Tacna, de 16 unidades, se entregará en abril de 2028.

Casa Gálvez, cerca del Faro de Miraflores, tiene 12 pisos y 23 departamentos, de los cuales vendió 18.

Casa 18 llega a Lima Moderna y va por US$ 30 millones en ventas en 2027

Fuera de Miraflores, la inmobiliaria creó Casa Moderna, la marca con la que desarrollará proyectos en Jesús María, Magdalena, Lince y Pueblo Libre. Asimismo, tendrá su propia página web, enlazada con la de Casa 18 para la venta cruzada. El primero será Casa Salaverry, en Magdalena, con 65 departamentos, cuya preventa iniciará entre febrero y marzo de 2027. Allí las normas permiten unidades de 40 m2 a 70 m2, así que en un terreno de tamaño similar caben más departamentos.

A ello se suma Casa Select, una línea para terrenos con vista al mar, a un parque privado o a un campo de golf, en cualquier distrito. “Es más oportunístico”, reconoció Lavaud. Su primer proyecto, Casa Portillo, estará en San Isidro, con 10 departamentos y tickets desde US$ 850,000 hasta más de US$ 1 millón. Según dijo, en esa zona los departamentos frente a parque privado se venden entre US$ 4,000 y US$ 5,500 por m2. Casa 18 entrará con precios más bajos que los de competidores más consolidados en la zona.

Con estos lanzamientos, la empresa apunta a vender alrededor de US$ 30 millones en 2027. Para Casa 18 se sumaría, a lo mucho, un proyecto más. “Hay que aprender a compensar al cliente cuando le fallas”, concluyó, en referencia a los plazos de entrega.

Más sobre Casa 18

Terrenos. Busca lotes de 400 m2 a 1,000 m2. Por cada terreno que evalúa suele haber otras dos o tres inmobiliarias interesadas. Según Lavaud, en el 2026 los precios llegaron a un nivel en el que hay que trasladarlos al cliente o aceptar un margen más estrecho.

Busca lotes de 400 m2 a 1,000 m2. Por cada terreno que evalúa suele haber otras dos o tres inmobiliarias interesadas. Según Lavaud, en el 2026 los precios llegaron a un nivel en el que hay que trasladarlos al cliente o aceptar un margen más estrecho. Costos. El costo de construcción subió entre 15% y 20% desde el segundo semestre de 2024, cuando lo habitual es un alza de 3% o 4% al año. En los últimos tres meses no notó un alza adicional por el petróleo o los metales.

El costo de construcción subió entre 15% y 20% desde el segundo semestre de 2024, cuando lo habitual es un alza de 3% o 4% al año. En los últimos tres meses no notó un alza adicional por el petróleo o los metales. Inversionistas. Tras la derogación de la norma de edificaciones sostenibles, que daba incentivos a través del Certificado de Promoción de Edificaciones Sostenibles (CEPRES), quedan pocas zonas de Miraflores donde se pueden hacer departamentos de 60 m2, como las avenidas Angamos, Pardo y Ricardo Palma, y la Vía Expresa. El producto para inversión tiende a ser más grande, con unidades de 100 m2 que funcionan como dos departamentos.

Tras la derogación de la norma de edificaciones sostenibles, que daba incentivos a través del Certificado de Promoción de Edificaciones Sostenibles (CEPRES), quedan pocas zonas de Miraflores donde se pueden hacer departamentos de 60 m2, como las avenidas Angamos, Pardo y Ricardo Palma, y la Vía Expresa. El producto para inversión tiende a ser más grande, con unidades de 100 m2 que funcionan como dos departamentos. El Niño. No prevé retrasos en sus obras, aunque las ventas podrían enfriarse un poco si el fenómeno golpea la economía de sus potenciales clientes.

No prevé retrasos en sus obras, aunque las ventas podrían enfriarse un poco si el fenómeno golpea la economía de sus potenciales clientes. Operación. Casa 18 fue fundada por Juan José Lavaud junto con Magali Gamero, directora administrativa. Entre 2023 y octubre de 2026 vendió US$ 12.3 millones, con un ticket promedio de US$ 300,000.