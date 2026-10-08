En el primer semestre de 2026, Alerces Inmobiliaria elevó casi 40% sus ventas frente al mismo periodo de 2025, con marzo y abril como meses récord. Ian Kishimoto, gerente general de la inmobiliaria, atribuyó el avance a la estabilidad de las tasas hipotecarias y al dinamismo de la demanda, pese al contexto electoral. “La gente ya está entendiendo que, independientemente de quién esté en el gobierno, va a tener que seguir trabajando y pagando su crédito”, señaló, en una muestra del mayor dinamismo del mercado.

Hasta tres proyectos en el 2027

Alerces Inmobiliaria prevé lanzar dos nuevos proyectos en 2027 y no descarta sumar un tercero, con una inversión aproximada de US$25 millones, que incluye proyectos, construcción y financiamiento bancario. La empresa comprará un nuevo terreno en el primer semestre para lanzar el proyecto de Surquillo y buscará el segundo o tercer terreno en la segunda mitad del año.

Sus nuevos edificios tendrán, al menos 80 departamentos y entre 12 y 15 pisos o más, un formato que le permite reducir costos, ofrecer precios competitivos e incorporar mayores áreas comunes. “Queremos crecer, pero queremos crecer de forma ordenada”, señaló Ian Kishimoto, quien apunta a mantener entre cuatro y cinco proyectos simultáneos.

La expansión contempla Surquillo, Lince, Jesús María, Pueblo Libre, Miraflores y Surco, según la ubicación, competencia y condiciones de cada terreno. Alerces priorizará zonas donde pueda competir por calidad y postventa, antes que por precio. Para 2027, Kishimoto espera al menos igualar las ventas de 2026, año que la empresa proyecta cerrar con un crecimiento de 50% frente a 2025.

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Alerces crear su propia constructora

Para la edificación de sus proyectos inmobiliarios, Alerces, tercerizaba las obras, mientras mantenía internamente la supervisión y gestión. Pero la empresa decidió crear su propia constructora: Alerces Constructora. Kishimoto explicó que la decisión responde al know-how adquirido durante sus más de 11 años de operación y a las experiencias con distintas constructoras.

La nueva constructora ya tuvo un lanzamiento interno y tendrá su presentación oficial en diciembre de 2026, cuando comenzará la construcción de Nara, en Lince, su primer proyecto bajo este esquema. El nuevo brazo trabajará exclusivamente para Alerces y mantendrá un modelo basado en subcontratistas y proveedores de confianza, pero asumirá el control y la responsabilidad de la ejecución. “Si ya lo tengo en casa, vamos a estar con los intereses alineados”, sostuvo Kishimoto.

Alerces apuesta por Surquillo

Surquillo será una de las principales apuestas de Alerces para 2027. La inmobiliaria compró un terreno en el distrito durante el segundo semestre de 2026 y prevé lanzar allí un proyecto el próximo año, cuya construcción empezaría hacia fines de 2027. El desarrollo tendrá departamentos de uno, dos y tres dormitorios de hasta 70 m², orientados a ofrecer un ticket atractivo. Kishimoto considera que el distrito atraviesa un proceso similar al que vivió Lince hace 15 o 20 años y que tiene potencial de revalorización por su cercanía con Miraflores, San Isidro, San Borja y Surco.

La apuesta podría ampliarse: Alerces no descarta desarrollar más de un proyecto en Surquillo y Kishimoto incluso señala que tendría “tres en Surquillo” sin problemas si encuentra terrenos adecuados. La empresa busca ubicaciones residenciales y tranquilas, fuera de los corredores con alta concentración de grandes proyectos, y prioriza zonas donde pueda competir por calidad y postventa.

Portafolio de proyectos en marcha

El portafolio de Alerces para el cierre de 2026 está concentrado en Founder, en Miraflores, y Nara, en Lince. Founder contempla 124 departamentos, una inversión de alrededor de US$10 millones y un ticket promedio cercano a S/600,000; el proyecto, que se encuentra en la etapa final de acabados, tiene entregas previstas para diciembre. Nara, en tanto, contempla 126 unidades en 23 pisos, con departamentos de 27, 40 y 57 m² y una inversión de aproximadamente US$12 millones.

En Nara, lanzado a fines de 2025, Alerces registra alrededor de 30% a 35% de ventas, unas 45 unidades colocadas, y prevé iniciar la construcción en enero de 2027 para entregar en 2028. El proyecto está orientado principalmente a jóvenes e inversionistas, mientras que Founder apunta a un segmento de mayor poder adquisitivo. “La idea es que se sienta premium, pero sin ser un proyecto de lujo”, explicó Kishimoto sobre el desarrollo de Miraflores.

Nuevo perfil del comprador redefine la oferta de Alerces

El perfil de los compradores de Alerces se ha diversificado. En Nara, los inversionistas representan entre 30% y 40% de las ventas, mientras también ganan peso los jóvenes que buscan independizarse o vivir cerca del trabajo. La inmobiliaria atiende además a familias que compran para sus hijos que estudian en Lima y a adultos mayores que dejan casas grandes por departamentos más manejables.

Este cambio impulsa la demanda por departamentos de menor metraje, especialmente entre jóvenes e inversionistas que buscan alquilar o vender posteriormente para capturar plusvalía. También crece el interés por ubicaciones bien conectadas y pisos bajos, ante la preocupación por los sismos. En respuesta, Alerces apuesta por proyectos de mayor escala, con unidades compactas y áreas comunes.