La compañía, con 11 años en el sector, prepara nuevos proyectos para 2027
La compañía, con 11 años en el sector, prepara nuevos proyectos para 2027
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

El mercado inmobiliario mantiene buenas perspectivas en Lima y Alerces Inmobiliaria define su siguiente etapa de expansión. La compañía, con 11 años en el sector, prepara hasta tres nuevos proyectos para 2027 y evaluar terrenos en otros distritos, mientras avanza con su portafolio, extiende su negocio y adapta su oferta a un nuevo perfil de comprador. ¿Qué otras novedades alista?

TE PUEDE INTERESAR

Demanda inmobiliaria apunta a departamentos de menor tamaño: ¿Qué buscan los limeños?
Compradores buscan departamentos más pequeños y elevan 26% las ventas de viviendas en Lima
Compra de viviendas: la mayor demanda es por departamentos de entre 45 m2 a 80 m2

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.