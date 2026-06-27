El informe registra precios de alquileres de departamentos de 100 m2, con tres dormitorios (foto: Shutterstock).
El informe registra precios de alquileres de departamentos de 100 m2, con tres dormitorios (foto: Shutterstock).
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José Carlos Reyes Leyva
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Los precios de los alquileres en Lima mantienen una tendencia al alza. El precio medio del alquiler en la capital para un departamento de 100 m2 (tres habitaciones) se ubica en S/ 3,356 al mes. Ello implica un alza de precios de 4.6% en los últimos doce meses, según muestra el último reporte del portal inmobiliario Urbania, con datos a abril del 2026 (ver gráfico).

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