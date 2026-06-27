Los precios más altos de los alquileres (departamentos de 100 m2) se registran en los distritos de Barranco (S/ 4,317 al mes en promedio) y San Isidro (S/ 4,213). También destacan los precios de los alquileres en Lince y La Victoria (ver cuadro).

Variación de precios de alquileres en cada distrito de Lima

Los precios de los alquileres en algunos distritos de Lima han registrado un importante incremento el último año, superando el nivel de inflación. Son 12 los distritos de la capital con alzas de alquileres en los últimos doce meses.

La lista de mayores aumentos en los precios de alquileres es liderada por Jesús María (11.6%) y San Isidro (9.5%). Vea la lista completa en el siguiente cuadro:

El alza de precios de los alquileres en Jesús María está marcada por un incremento de la demanda, indicó Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania.

“Desde el año pasado se están entregando muchos proyectos en Jesús María y hay mucha gente interesada en comprar. Eso ha hecho que los precios hayan subido más, pues la demanda se ha elevado”, remarcó Barredo.

Por su parte Carlos Vourakis, gerente de proyectos en DMayo Real Estate, subraya que la demanda supera a la oferta en Jesús María. “Se registra alta demanda de clientes que compran para vivir, no tanto por inversión, pues el ticket de venta es alto y no es tan rentable para un inversionista que va a alquilar. Entonces, la oferta inmobiliaria disponible para alquilar es pequeña y hay alta demanda, eso incrementa los precios”, sostuvo.

Respecto a San Isidro, si bien no hay una gran cantidad de proyectos en desarrollo, al ser el centro financiero se mantiene una alta demanda de personas que buscan vivir cerca al trabajo, indicó Vourakis. “Es probable que la tendencia de precios en Jesús María y San Isidro se mantenga en los próximos meses”, estimó.

Por otro lado, el reporte de Urbania muestra que el Cercado de Lima es el distrito con mayor baja en el precio de los alquileres, con una reducción de 4% en los últimos doce meses.

La reducción de precios en el Cercado de Lima se debería a una migración de personas hacia distritos como Jesús María, Lince o San Miguel, para acceder a mejores servicios, áreas verdes o vivir más cerca al trabajo, indicó Luciano Barredo. “La demanda de alquileres en el Cercado de Lima habría disminuido, por eso el propietario ha tratado de reducir precios para atraer a las personas”, anotó.

El dato. El alquiler medio de un departamento de 60 m2 (dos habitaciones) se ubica en S/ 2,200 al mes en Lima, reporta Urbania.