Un grupo de simpatizantes de Juntos por el Perú se reunieron en los exteriores de una sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el parque Bausate y Meza.

Según testimonios y registros multimedia, los manifestantes acampaban en el parque, pero trabajadores del municipio utilizaron camiones cisterna para arrasar con las carpas y mojar a los ciudadanos.

“No se puede provocar a la población. Tenemos derecho a expresarnos”, dijo el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

Al respecto, la Municipalidad de Jesús María —encabezada por Jesús Gálvez (Renovación Popular)— emitió un comunicado en el que asegura que los trabajadores estuvieron regando las áreas verdes.

“Los riegos forman parte de un cronograma regular de mantenimiento para preservar las áreas verdes”, precisó.

Municipalidad de Jesús María argumentó que riego en parque respondió a labores de mantenimiento. Foto: teleSUR

“Estas labores responden directamente a las solicitudes de mejora presentadas por los propios vecinos de la zona”, mencionaron.

La comuna indicó que “estos trabajos no guardan relación con temas de índole político” y reiteró que son actividades técnicas de mantenimiento acordadas.