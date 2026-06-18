La edición número 30 de la Feria del Libro de Lima (FIL Lima) 2026 se encuentra cada vez más cerca y, en esta ocasión, hay cambios y novedades para el público del encuentro librero más importante del país.

Este año, la feria se desarrollará en 14 días, del 22 de julio al 6 de agosto, en el Centro de Exposiciones Jockey, en el distrito limeño de Santiago de Surco. Esto marca un gran cambio referente a las ediciones anteriores, ya que tradicionalmente el evento se desarrollaba en el Parque Próceres de Jesús María.

Sin embargo, el cambio de locación abrirá una nueva experiencia. Por ejemplo, este año la feria tendrá 170 stands distribuidos en 14 mil metros cuadrados, un patio de comidas para más de 150 personas y 6 auditorios para presentaciones y actividades.

Melissa Pérez García, directora cultural de la Cámara Peruana del Libro, durante la conferencia de prensa realizada en el teatro municipal de Surco, ubicado en el Parque de la Amistad, indicó que este año se estima la llegada de 400 mil personas.

“Hay que tener en cuenta que este año la feria contará con 16 días. Entonces, tanto el cambio de sede como también la menor cantidad de días, porque el año pasado nosotros tuvimos 20 días de feria, hemos evaluado estos dos criterios para estimar la cantidad de personas que asistirán”, señaló.

Respecto a la problemática de inseguridad ciudadana y el cambio de sede del evento, el cual usualmente termina en altas horas de la noche, Pérez afirmó que dentro del recinto ferial la seguridad está “absolutamente garantizada” gracias a un despliegue combinado de efectivos policiales y agentes de seguridad privada.

Con respecto al perímetro externo, indicó que ya están en conversaciones con la Municipalidad de Surco para reforzar la seguridad la seguridad, sobre todo al finalizar los días de feria.

“Las salidas nocturnas pueden ser un tanto más peligrosas. por lo que esperamos contar con algún apoyo de parte de la municipalidad”, puntualizó.

La FIL Lima 2026 celebrará su edición número 30 del 22 de julio al 6 de agosto en su nueva sede, el Centro de Exposiciones Jockey. (Foto: Zapata Nieto / GEC)

Otras novedades

Los precios de las entradas variarán. El ingreso general costará S/ 7.50 de lunes a jueves y S/ 10 los fines de semana y feriados. Además, habrá una tarifa especial de S/ 5 para estudiantes y docentes. El ingreso gratuito para niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 y vecinos de Surco de lunes a jueves (no feriados), así como descuentos para suscriptores del Club El Comercio y personas con discapacidad acreditadas por Conadis.

Asimismo, la feria tendrá jornadas profesionales programadas para el 3, 4 y 5 de agosto, que sumarán más de 40 horas de capacitación y una rueda de negocios. Además, se impulsará la “Beca de Movilidad FIL Lima” para facilitar la participación de profesionales de regiones del sur (como Puno, Arequipa, Tacna), favoreciendo la circulación del libro y la integración del ecosistema a las editoriales de regiones.

Ricardo Muguerza, presidente de la Cámara Peruana del Libro, hizo otros anuncios con respecto a la movilidad al recinto ferial. El día inaugural, programado para el miércoles 22 de julio, la entrada será gratuita entre las 11:00 am y las 3:00 pm. Además, se han dispuesto dos lugares denominados “paraderos FIL Lima” con buses que llevarán a la feria desde estos puntos. Uno en el Parque de la Amistad y otro en el centro comercial Jockey Plaza, con salidas cada 15–20 minutos y de retorno.

Por otro lado, Melissa Pérez mencionó que se ha alcanzado un acuerdo con el centro comercial Jockey Plaza en el que se dispondrá de los estacionamientos de este centro comercial, donde la tarifa será de 4 soles durante todo el día.

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Además, se implementará un sistema de transporte complementario donde se colocarán buses que saldrán cada 15 minutos desde el Jockey Plaza para trasladar gratuitamente a los asistentes hacia la FIL y devolverlos al centro comercial al finalizar su visita.

La FIL 2026 recibirá a Ecuador como invitado de honor, en donde se contará con más de 40 representantes del ecosistema cultural ecuatoriano y más de 30 invitados internacionales de Uruguay, Chile, México, Corea del Sur, Estados Unidos, entre otros. Entre los invitados se encuentran Alberto Fuguet, Agustina Bazterrica, Nona Fernández, Eduardo Sacheri, Fernanda Trías, David Toscana, Margarita García Robayo, Gloria Susana Esquivel, Alejandra Costamagna, Cecilia Ance, etcétera.

En el plano nacional se anuncian presentaciones de libros y actividades con autores como Alonso Cueto, Renato Cisneros, Jaime Bayly, Giovanna Pollarolo, Enrique Prochazka, Karina Pacheco, Fernando Iwasaki, Daniel Titinger, Santiago Roncagliolo, Raúl Tola y varios poetas y narradores emergentes.

En esta edición, también se rendirá homenaje al narrador Alfredo Bryce Echenique y se conmemorará el centenario de Blanca Varela. Además, se otorgará el Premio FIL Lima 2026 al escritor arequipeño Oswaldo Chanove, reconocido por su trabajo en poesía, narrativa y ensayo.