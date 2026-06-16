Perú repatrió desde Chile un valioso bien cultural bibliográfico que presenta marcas de propiedad e inscripciones manuscritas que permiten identificarlo como perteneciente a Enrique Bolognesi, el sexto de los ocho hijos del héroe nacional Francisco Bolognesi.

Según el Ministerio de Cultura se trata de la obra Prontuario de ordenanza para el ejército, escrita por el autor uruguayo Juan Espinosa de los Monteros Lanza e impresa en 1869, el cual presenta la inscripción manuscrita “E. Bolognesi. Lima, mayo 7 de 1877”. Este bien cultural fue recuperado y entregado a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) para su custodia, conservación y protección.

Libro de Enrique Bolognesi

La recuperación del libro fue posible por la buena voluntad del ciudadano chileno Fernando Andrés Rosa Vásquez, quien decidió devolverlo al Perú mediante su entrega a la Embajada del Perú en Chile.

Según el informe técnico de evaluación emitido por la BNP, el ciudadano Fernando Rosa Vásquez, director del Archivo Fotográfico del Instituto Salesiano de Valdivia, señaló que el libro le fue entregado por su padre y que desconocía cómo llegó a manos de su familia. No obstante, indicó que probablemente perteneció a Gerónimo Rosa, uno de sus antepasados, quien participó en la Guerra del Pacífico como médico y jefe de ambulancias en Antofagasta.

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El informe también señala que “otra singularidad que posee el ejemplar es su carácter de bien recuperado, ya que durante la Guerra del Pacífico sufrió el expolio de las tropas chilenas. Su propietario, el joven militar Enrique Bolognesi, pereció en la defensa de Lima en 1881, y el ejemplar debió salir del país en ese contexto histórico, terminando luego en manos del chileno Gerónimo Rosa, quien participó en la Guerra del Pacífico como médico y jefe de las ambulancias en Antofagasta”.

Libro de Enrique Bolognesi

En una jornada previa de verificación realizada en la sede de la Cancillería, los especialistas de la BNP, del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Relaciones Exteriores constataron la integridad y el estado de conservación del bien.

El acto de entrega del libro se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Cultura y estuvo a cargo de la directora general de Defensa del Patrimonio Cultural, Mariela Pérez Aliaga, y del director de Protección de las Colecciones de la BNP, César Arriaga Herrera, quienes suscribieron el acta correspondiente.

Importancia

La obra recuperada constituye una fuente excepcional para la historia del derecho peruano, pues aporta valiosa información sobre el desarrollo de la normativa militar en el Perú durante el siglo XIX.

Se trata de un compendio legislativo que adaptó las ordenanzas militares españolas a la realidad del naciente Estado republicano peruano, en una época en la que el país aún no contaba con un Código de Justicia Militar propio.

Las gestiones para la repatriación del libro fueron realizadas de manera conjunta por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Biblioteca Nacional del Perú.