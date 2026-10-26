Según cifras del gremio citadas por Paredes, la venta de viviendas en Lima creció 26% en el primer semestre. (Foto: Urbana Perú)
Según cifras del gremio citadas por Paredes, la venta de viviendas en Lima creció 26% en el primer semestre. (Foto: Urbana Perú)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Urbana Perú, filial de la inmobiliaria colombiana Constructora Colpatria y con 20 años en el mercado limeño de vivienda, retoma su apuesta por Lima Top tras despejarse la incertidumbre de la segunda vuelta electoral. La empresa, con presencia en Lima Moderna y Lima Centro, acelera la compra de terrenos y prepara una nueva tanda de lanzamientos con la que busca dar un salto en ventas el próximo año.

TE PUEDE INTERESAR

Vivienda social y premium: los planes de expansión de Viva Inmobiliaria hacia 2027
Surquillo en la mira de Alerces Inmobiliaria para nuevos proyectos por US$25 millones
De lotes a edificios: Inmobiliaria del Norte Chico reserva terrenos para vivienda vertical al 2036

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.