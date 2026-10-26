Jaime Paredes, gerente general de Urbana Perú, señaló que el 2026 arrancó con un primer trimestre por encima del presupuesto, impulsado por la feria del sector de marzo. Sin embargo, la segunda vuelta de abril volvió a polarizar el país y hacia fines de junio se sintió un quiebre en las ventas. Desde julio, explicó, la demanda se reacomodó y, al cierre de setiembre, la inmobiliaria se encuentra prácticamente a la par con su presupuesto.

Entre enero y setiembre, la inmobiliaria generó S/ 120.8 millones en ventas, 14% más que los S/ 105.8 millones del mismo periodo del 2025. Para el cierre del año proyecta S/ 170 millones y 384 unidades colocadas, lo que representaría un crecimiento de 23% frente a los S/ 138 millones del 2025.

“Todavía nos falta en noviembre otra feria importante que tiene el sector y la idea es, con eso, cerrar un buen año”, resaltó a Gestión.

Jaime Paredes, gerente general de Urbana Perú.

Urbana Perú invertirá S/ 100 millones al año en terrenos

Tras la definición electoral, la casa matriz autorizó reforzar la estructuración de nuevos proyectos. El plan contempla una inversión cercana a S/ 100 millones en terrenos en el 2026 y un monto similar en el 2027, con la que la inmobiliaria espera estructurar negocios por alrededor de S/ 500 millones.

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“De los seis a siete lotes (terrenos) que tengo que comprar en este 2026, hemos adquirido dos en Surquillo, uno en Magdalena y uno en San Isidro”, detalló el ejecutivo.

Urbana aporta entre el 30% y 40% de cada operación y apalanca el resto con los principales bancos. Según Paredes, las tasas de financiamiento que obtiene hoy son más favorables que las del año pasado, pese al alza del tipo de cambio.

El lote de San Isidro marca su regreso a Lima Top. A inicios de año, la empresa condicionaba esa vuelta a una flexibilización del tamaño mínimo de los departamentos, pero encontró zonas con parámetros todavía accesibles, como la zona Zen de San Isidro, delimitada por las avenidas Arequipa, Javier Prado, Paseo de la República y Aramburú. Ahí plantea un proyecto de 80 a 90 unidades, con departamentos desde 70 m2 y una facturación de unos S/ 70 millones.

En Lima Moderna, cada uno de los tres proyectos —dos en Surquillo y uno en Magdalena— supera las 200 unidades, con una facturación promedio de S/ 80 millones. Con los cuatro terrenos adquiridos, la empresa ya estructura cerca de S/ 300 millones.

Los tres lotes pendientes están en negociación avanzada en Jesús María, Miraflores y nuevamente Surquillo, distrito que, según el ejecutivo, ganó atractivo por su ordenanza de edificación sostenible. En Miraflores, además, la inmobiliaria sigue de cerca la renovación urbana que impulsa el municipio en la zona de Santa Cruz.

Urbana Perú va por 14 proyectos en simultáneo y hasta 7 lanzamientos en 2027

Actualmente, Urbana Perú gestiona 10 proyectos activos, cinco de ellos en construcción, y apunta a una meseta (número estable de proyectos en simultáneo) de 14 en los próximos años. Hacia fin de año entregará Gracia, en la cuadra 26 de la avenida Benavides (Miraflores), desde inicios de noviembre, y Preminenza, proyecto de vivienda de interés social (VIS) en San Isidro, a fines de ese mes.

A la par, adelanta el inicio de obras de dos proyectos que a comienzos de año preveía construir recién en el 2027. Tasca, en el límite de Surquillo con Miraflores, ya tiene 60% de avance comercial, el doble del 30% con el que usualmente se inicia una construcción. Tracciato, en la avenida Canadá (San Luis), supera el 20% de ventas.

“En los próximos meses sumaremos dos inicios de construcción. En el caso de Tracciato, lo más probable es que arranque en enero, porque muchas municipalidades no ven conveniente iniciar obras en diciembre por las fiestas y los feriados, que generan mucho tiempo muerto”, explicó.

La inmobiliaria evalúa una preventa exclusiva (lanzamiento) de los nuevos terrenos —los cuatro lotes que compró este año— en la feria Nexo Inmobiliaria de noviembre. “De cara al próximo año, la idea es hacer los lanzamientos ya físicos, con las salas de ventas y pilotos. Serían unos cuatro a siete lanzamientos aproximadamente”, adelantó el ejecutivo.

Preminenza, proyecto de vivienda de interés social (VIS) en San Isidro.

Urbana Perú va por S/ 303 millones en 2027, pero el multifamily no despega

Con ello, la empresa apunta a cerrar el 2027 con S/ 303 millones en ventas y 680 unidades colocadas, un alza cercana a 78% frente a lo proyectado para este año. En entregas, es decir, las unidades que recibirán sus compradores, pasaría de unos S/ 180 millones este año a cerca de S/ 200 millones en el 2027.

En el frente VIS, el ejecutivo indicó que sus proyectos en San Borja y Abstract, en Miraflores, ya cuentan con conformidad de obra, y que Luxo, en San Isidro, con más del 90% entregado, está en trámite. Las municipalidades, precisó, les exigieron acreditar que el 50% de las unidades se vendió como primera vivienda.

En cambio, el modelo multifamily (negocio de renta de vivienda) no registra avances. Paredes sostuvo que aún falta una revisión tributaria para que las personas jurídicas compitan con las naturales, mayor bancarización y mecanismos legales para recuperar una propiedad ante incumplimientos.

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Cerca del 30% de sus materiales de construcción está ligado al dólar; el resto lo negocia en soles. El Niño. La empresa no tiene proyectos en zonas de riesgo. El ejecutivo prevé que en Lima el impacto se dé por inflación y abastecimiento, y señaló que el clima cálido de este año favoreció el avance de sus obras.

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