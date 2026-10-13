El modelo de condominios con parques busca diferenciarse en un mercado con nuevas exigencias. (Foto: Viva Inmobiliaria)
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Sandra Reyes
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Con 39 años de trayectoria en el mercado inmobiliario, Viva Inmobiliaria, brazo inmobiliario del grupo Aenza, encara una nueva etapa de expansión, con la Vivienda de Interés Social (VIS) como principal motor y el segmento premium como segunda apuesta. La compañía prevé cerrar 2026 con seis edificios entregados y alista nuevos proyectos y terrenos para 2027, mientras evalúa ampliar su presencia fuera de Lima. ¿Qué prepara para los próximos años?

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