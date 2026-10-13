El primer semestre de 2026 dejó un balance positivo para Viva Inmobiliaria, con un crecimiento de alrededor de 20% en ventas frente al mismo periodo de 2025. Rolando Ponce, gerente general de la compañía, atribuyó la ligera caída de las ventas de vivienda social en abril y junio a los días de elecciones, mientras que el desempeño general se mantuvo sólido desde enero. También destacó una mayor eficiencia de los bancos en la calificación de clientes, factor clave para el negocio.

Viva acelera su crecimiento y apunta a duplicar entregas

Viva Inmobiliaria proyecta cerrar 2026 con ventas por alrededor de S/238 millones y la entrega de seis edificios, que demandarán una inversión total de unos S/190 millones en terreno, proyectos y construcción. De estos, cuatro corresponden al megaproyecto de vivienda social de Comas, uno a Breña y otro al proyecto Paul Harris, en Barranco, cuya entrega está prevista para octubre.

De cara a los próximos tres años, Viva busca duplicar sus unidades entregadas y sostener ese nuevo nivel de operación. Para ello, la inmobiliaria viene ampliando su banco de terrenos, con capacidad actual para unas 4,500 unidades, y prevé sumar otras 2,500 mediante nuevas adquisiciones. “Nuestra intención es doblar en unidades entregadas de aquí a 3 años y mantenernos en esa cantidad”, señala Ponce, en una estrategia que combina sus dos principales nichos: Vivienda de Interés Social y segmento alto.

Nuevos terrenos y proyectos para 2026-2027

Viva Inmobiliaria busca concretar en el último trimestre de 2026 la compra de dos terrenos que sumarían 2,500 unidades a su banco de suelo: uno de 25,000 m² en el Cercado de Lima, para 2,400 departamentos, y otro de 8,000 m² en Chorrillos, para 500 viviendas VIS, con precios de entre S/240,000 y S/250,000. La preventa y construcción están previstas para 2027 y la entrega para 2028.

En 2027, la inmobiliaria apunta a comprar entre dos y tres terrenos adicionales, actualmente en evaluación. Ponce estima una inversión de alrededor de S/100 millones por cada desarrollo de tres edificios y señala que Viva busca paños de 5,000 a 6,000 m² para proyectos de 400 a 500 viviendas, principalmente en Lima Norte, Este y Sur, además de oportunidades en Lima Moderna.

Portafolio de proyectos: VIS y segmento premium

En Vivienda de Interés Social (VIS), principal especialidad de Viva, la compañía desarrolla departamentos de unos 60 m², con tres dormitorios, dos baños, cocina independiente y terraza. Su principal apuesta es Los Parques de Comas, en Collique, con cerca de 13,500 departamentos en 100 edificios y cuatro productos de entre S/150,000 y S/280,000. A este proyecto se suman obras en Callao, San Miguel y Breña, mientras todos sus desarrollos VIS cuentan con Bono Verde categoría 3.

En el segmento premium, Viva desarrolla Paul Harris, en Barranco, con 53 departamentos, todos vendidos y con entrega prevista para octubre de 2026; y San Gabriel 417, en San Isidro, con 25 unidades de hasta 365 m² y tickets superiores a US$2.1 millones. Este último ya tiene 12 departamentos vendidos y será entregado en 2028. El segmento alto representa entre 10% y 15% del portafolio de la inmobiliaria, frente al 85%-90% de VIS.

Expansión a provincias a largo plazo

La expansión fuera de Lima forma parte del plan de largo plazo de Viva Inmobiliaria, aunque 2026 y 2027 seguirán concentrados en la capital. Ponce señala que la inmobiliaria evalúa una futura llegada a Piura, Chiclayo, Trujillo y Arequipa, ciudades que considera atractivas por sus perspectivas de crecimiento económico.

El ingreso a provincias se daría con Vivienda de Interés Social, principal negocio de Viva y que concentra entre 85% y 90% de su estrategia. Ponce señala que aún no hay un plazo ni un presupuesto definidos para esta expansión, que se mantiene como una apuesta de largo plazo.

Evalúan retomar el desarrollo de oficinas

Viva Inmobiliaria evalúa retomar el desarrollo de oficinas, un segmento en el que ya tiene experiencia tras haber ejecutado proyectos de este tipo en sus 39 años de trayectoria. Rolando Ponce, señala que esta alternativa forma parte de su estrategia de diversificación: “Podríamos volver nuevamente a desarrollar edificios de oficinas”.

La posibilidad responde a la mejora del mercado corporativo, reflejada en una menor vacancia de oficinas, según Ponce. No sería una apuesta inmediata: el ejecutivo plantea evaluar su ingreso a fines de 2027, cuando definan el plan para 2028, con la posibilidad de desarrollar oficinas como negocio de renta.