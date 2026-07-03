Actualmente la zona de Chorrillos ubicada al lado de Barranco, frente al malecón, es la zona más rentable de Lima, con un retorno de 7.1% anual, según muestra el último reporte del portal inmobiliario Urbania (ver cuadro).

Esta zona urbanísticamente es similar a la vecina Barranco, por lo que en los últimos años se han desarrollado atractivos proyectos inmobiliarios con vista al mar, destacaron los analistas consultados (ver mapa).

El precio de compra no es tan alto como en la vecina Barranco, pero las tarifas de alquiler sí, lo cual eleva la rentabilidad de esa inversión inmobiliaria, destacaron.

Cabe anotar que la rentabilidad inmobiliaria en todo Lima es de 5.4% anual en promedio, con una recuperación de la inversión en 18.4 años. En la zona de Chorrillos destacada (denominada zona norte y sur) la rentabilidad de 7.1% anual implica que la recuperación de la inversión se dará en 14 años.

Vista del Malecón Costa sur, en Chorrillos. Foto: Albamar Inmobiliaria.

Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania, refirió que se vienen desarrollando nuevos proyectos en esta zona de Chorrillos, debido a su atractivo inmobiliario. “Esta zona también es llamada el nuevo Barranco. La alta demanda también eleva los precios de alquileres y la rentabilidad”, remarcó.

Por su parte Carlos Vourakis, gerente de proyectos en DMayo Real Estate, explicó que a esta zona de Chorrillos, ubicada frente a la clínica Maison de Sante, también se le denomina Malecón Costa Sur.

“Es un malecón con características de Barranco; es como una extensión de ese distrito. El precio de compra no te lo llegan a pagar como en Barranco, pero el alquiler sí, pues es zona segura y con vista al mar. Entonces, si tienes un precio de compra relativamente bajo y un costo de alquiler alto, la rentabilidad va a estar sobre el promedio”, destacó.

Muchos proyectos en el Malecón Costa Sur de Chorrillos tienen piscina con vista al mar. Imagen: Tale Inmobiliaria.

El dato. El reporte de Urbania muestra que otras zonas con alta rentabilidad, de 6.8% anual, se ubican en San Miguel, entre el Parque de las Leyendas y la Av. Venezuela; y en San Isidro, en la zona financiera.