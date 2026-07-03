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José Carlos Reyes Leyva
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Al comprar una vivienda con fines de alquiler, una variable clave será conocer el nivel de rentabilidad que ofrece esa inversión. En el mercado inmobiliario la tasa de rentabilidad mide el ingreso anual por alquilar un inmueble, en comparación a la inversión que demandó su compra.

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