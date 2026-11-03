Edificio Colmena & Wilson busca integrar espacios comerciales, oficinas y propuestas gastronómicas en el Centro de Lima.
Edificio Colmena & Wilson busca integrar espacios comerciales, oficinas y propuestas gastronómicas en el Centro de Lima.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

Peatones que cruzan de una cuadra a otra, tiendas que abren sus puertas y visitantes que recorren uno de los corredores comerciales más concurridos de Lima. En las inmediaciones de ese trajín, detrás de fachadas antiguas y edificios de valor arquitectónico, se abre otra posibilidad para el Centro Histórico: recuperar espacios que puedan acoger actividades empresariales y atraer a nuevos negocios. ¿Qué proyectos tiene Scipion Real Estate en cartera?

TE PUEDE INTERESAR

Productos chinos: nacen dos nuevos clústeres fuera del Centro de Lima, ¿dónde?
Centro de Lima: ¿qué falta para que la recuperación se convierta en nuevas inversiones?
Centro de Lima atrae a empresas: nuevo mercado de almacenes abrirá en 2027

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.