La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó su respaldo al canciller Carlos Espá y al gabinete ministerial, luego de que se presentara una moción de interpelación contra el titular de Relaciones Exteriores por las fallas técnicas registradas durante la misa del papa León XIV en Las Palmas.

“En general, toda la visita de su santidad, el papa León XIV, ha sido muy buena. En todas las regiones, efectivamente, en la última misa de Las Palmas han habido algunas deficiencias, y yo también tengo que lamentar y expresar las disculpas a quienes se han visto afectados”, señaló la mandataria.

Fujimori indicó que el canciller acudirá al Congreso en caso de que se concrete la interpelación. “El canciller acudirá, me imagino que hay una invitación, y si es que se hace la interpelación, pues también, en ese espíritu democrático. Pero yo quiero expresar mi respaldo al canciller y a todo el gabinete”, afirmó.

La jefa de Estado se pronunció sobre este tema durante una actividad en Pucusana, tras retornar de una gira por China y Japón. Según explicó, durante su participación en APEC sostuvo ocho reuniones bilaterales y encuentros con empresarios, a quienes presentó la situación macroeconómica del Perú y extendió una invitación para evaluar oportunidades de inversión en el país.

En Japón, Fujimori señaló que sostuvo una audiencia privada con el emperador, una reunión de trabajo con la primera ministra y encuentros con empresarios y otras autoridades. Agregó que durante la visita se suscribieron nueve documentos de cooperación.

Fujimori indicó que el canciller acudirá al Congreso en caso de que se concrete la interpelación (Foto: Congreso)

Responde por incremento en desaprobación

La presidenta también fue consultada por una nueva encuesta de Datum que muestra un incremento en la desaprobación de su gestión. Frente a este resultado, señaló que el Gobierno debe asumir los datos como una fotografía del momento y continuar trabajando en mejorar su capacidad de gestión.

“Las encuestas hay que tomarlas, y yo siempre he dicho, como en la foto del momento” , sostuvo Fujimori. Añadió que su administración continuará enfocada en destrabar obras, recuperar el orden y enfrentar el Fenómeno El Niño.

La mandataria sostuvo que los resultados deben ser asumidos con serenidad y que el Ejecutivo mantendrá sus esfuerzos en las distintas áreas de gestión.

Presupuesto 2027 y Fenómeno El Niño

Fujimori también destacó la aprobación del presupuesto público para 2027 por parte del Congreso bicameral, diez días antes del plazo límite. La mandataria calificó este hecho como una “excelente noticia” y destacó el trabajo del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, su equipo y la Comisión de Presupuesto.

LEA TAMBIÉN: Renovación Popular evalúa respaldar interpelación al canciller Carlos Espá

“Hay otros países, incluso en Europa, que las leyes de presupuestos no se han aprobado. En el Perú se ha hecho, con una conversación técnica, amplia, y con un respaldo mucho mayor de lo que se requiere” , sostuvo.

Sobre la preparación frente al Fenómeno El Niño, sostuvo que el Gobierno continuará trabajando en el destrabe de obras, la recuperación del orden y las acciones de prevención.

Más temprano, al referirse a las lluvias registradas en Chulucanas y Tambogrande, señaló que la activación de quebradas no dejó víctimas mortales y atribuyó parte de este resultado a las labores preventivas.

“Siempre queremos hacer el llamado a la población de no confiarse, de estar siempre pendientes, informados, y de siempre tomar medidas preventivas”, indicó.

La presidenta añadió que las condiciones climáticas podrían ser complejas y afirmó que el Gobierno responderá ante el escenario previsto. En Tambogrande, precisó, una quebrada continuaba activa y las Fuerzas Armadas se encontraban en la zona, mientras se coordinaba el envío de alimentos y ayuda humanitaria.

Japón entrega maquinaria para prevención ante El Niño

Durante la actividad en Pucusana, el Gobierno recibió 14 unidades de maquinaria pesada donadas por el Fondo General de Contravalor Perú-Japón, destinadas a reforzar las labores de preparación y prevención frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

El equipamiento está valorizado en más de US$ 7.7 millones, equivalentes a aproximadamente S/ 25 millones, y será destinado a las cuencas de los ríos Motupe y La Leche, en Lambayeque.

LEA TAMBIÉN: Cancillería investiga fallas de audio y video durante misa del papa León XIV en Las Palmas

La entrega comprende cuatro excavadoras hidráulicas, seis tractores de orugas y cuatro cargadores frontales. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) estará a cargo de la administración y operación de las unidades, con siete máquinas asignadas a cada una de las dos zonas.

Fujimori agradeció al Gobierno de Japón por el apoyo y destacó que la cooperación también comprende trabajos vinculados con defensas ribereñas y canales de irrigación en otras zonas del país.