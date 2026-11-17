El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se inició una investigación sobre las fallas de audio y video ocurridas durante la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas, en el distrito de Surco.

Mediante un comunicado en la red social X, la Cancillería lamentó los problemas técnicos que impidieron a los fieles de algunos sectores seguir con normalidad la ceremonia del lunes 16 de noviembre.

Para el evento se contrataron dos empresas, una encargada de las torres de sonido y video y otra responsable de los grupos electrógenos que las abastecían de energía.

El ministerio de Relaciones Exteriores indicó que las investigaciones buscan esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades y penalidades correspondientes conforme a lo establecido en los respectivos contratos de las empresas proveedoras.

“Las referidas contrataciones contaron con el control concurrente de la Contraloría General de la República”, se lee en el pronunciamiento.

Según trascendió las empresas encargadas de dicho servicio cobraron un total de 11 millones de soles.

Como reportaron algunas personas en redes sociales, al inicio de la misa, varios asistentes se retiraron por la puerta 11 porque en ese sector no funcionaban el sonido ni las pantallas. Tras ello, las personas afectadas expresaron su malestar por no poder escuchar al papa ni observar la misa, por lo que muchos abandonaron el recinto. Pese a los inconvenientes, la ceremonia se desarrolló sin retrasos.

Por otro lado, la gran concurrencia provocó dificultades en los accesos.