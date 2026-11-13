Hasta hace algunas semanas, el viaje de León XIV a Sudamérica era el regreso de un obispo norteamericano-peruano, convertido en Papa, a las tierras donde desarrolló gran parte de su vida religiosa. Por ello, la mayor expectativa estaba puesta en su regreso al Perú y a su querida diócesis de Chiclayo, tal como él la mencionó en su primer discurso como pontífice de la Iglesia católica.

Sin embargo, desde su llegada a este continente, cada día, cada discurso, cada gesto y cada reacción de León XIV han convertido este viaje en uno de los acontecimientos más importantes de las últimas décadas, y lo han convertido a él en uno de los personajes más queridos y entrañables de esta parte del mundo.

Los papas siempre fueron patrimonio europeo y siempre fueron vistos como personajes inalcanzables e inaccesibles para un mundo católico latinoamericano que miraba con suma reverencia, pero con una marcada distancia, la relación entre Roma y América. Ni el viaje de Pablo VI ni el carisma y la alegría o la vocación peregrina de Juan Pablo II rompieron esa distancia, formal y jerárquica con el primero, paternal y doctrinal con el segundo.

Este periplo de León XIV tiene otras características. Su paso por Uruguay da inicio a un recorrido que, con el paso de las horas, fue generando sorpresa a cada paso, ilusión con cada palabra, identificación con cada gesto y cada vez más expectativas en los lugares adonde tocaba trasladarse.

No se trató solo de la autoridad eclesiástica, del pontífice o del santo padre que, con autoridad, liderazgo y hasta con alegría y buen humor, nos hablaba y nos recordaba magistralmente la doctrina de la Iglesia frente a los diferentes aspectos o problemáticas a las que nos enfrentamos. León XIV apareció, caminó y camina entre la gente como uno más, como un hombre tan cercano, aunque firme en sus convicciones, que supo ganarse el corazón de los católicos y de los no católicos.

Su visita a Uruguay fue todo un acontecimiento, a pesar de que la mayoría de la población uruguaya (más del 50 %) se declara sin religión, atea o agnóstica, lo que convierte a ese país en uno de los más laicos y menos religiosos de América Latina. Su viaje a la Argentina fue, para los argentinos, grandioso. Y desde aquí podemos decir, a riesgo de equivocarnos, que fue mucho más sentido y cercano que el del Papa Francisco, a pesar de ser argentino.

León XIV supo guardar las formas y romper el protocolo, siempre dejando claro, de manera explícita o implícita, su mensaje. Supo cuándo ser el Papa y cuándo ser ese obispo que tenía siempre las puertas abiertas de su diócesis. Supo decir las cosas que tenía que decir, de una manera clara y firme, pero sin estruendo y sin buscar la confrontación. Y no la tenía fácil ni en Uruguay ni en la Argentina con Milei. Como dijo ayer frente a los obispos peruanos, fue y es un hermano.

Y finalmente llegó al Perú, su patria –donde lo siguen por calles y plazas millones de personas–, para cantar su himno y estar entre su gente, con enorme alegría y generosidad de espíritu, a pesar de los agotadores viajes, de la extenuante agenda y de la operación quirúrgica que, como él mismo dijo, medio en broma, medio en serio, hizo que varios aseguraran que no vendría, pero lo hizo.

Llegó a su país, donde es notoria la mala relación entre el Gobierno y un sector importante e influyente de la Iglesia, que ha generado tensiones y versiones de todo tipo sobre el manejo de la agenda, y donde se habla permanentemente, de la boca para afuera, de reconciliación y de cerrar heridas, pero se busca y se promueve la polarización y la confrontación.

Hoy estará en su querida Chiclayo, a la mitad de un viaje que él quiso que fuera más largo para recorrer las tres regiones y estar con todos los sectores posibles. Lo esperan en una localidad de Cajamarca, Pucallpa y Cusco, para regresar a Lima, celebrar una gran misa y ser despedido por el primer vicepresidente, ante la anunciada ausencia de la presidenta.

¿Qué le pasó a la Cancillería? No se puede entender.

No se puede discutir la importancia y la necesidad de la presencia de la presidenta en la Cumbre de APEC. Si hay un viaje que se justifica plenamente, es este. Sin embargo, nunca debió ser una disyuntiva la de estar con el Papa hasta su despedida del Perú o estar en APEC. Ambos acontecimientos estaban ya programados con meses de anticipación, por lo que sí era posible cumplir con ambos, porque la pequeña brecha entre las fechas posibilitaba la gestión, pero para ello eran necesarias dos condiciones: la convicción y decisión de la Presidencia y la experiencia y destreza de Torre Tagle, que las tiene.

Cualquier Gobierno, presidente o líder de APEC, puede entender perfectamente lo que significa la presencia del Papa peruano en el Perú, por lo que se podía programar o reprogramar cualquier cita bilateral, no así la visita del Papa. Incluso un líder como Xi Jinping, a través de un embajador que busca contrarrestar el embate norteamericano en el Perú, puede comprender y colaborar.

La fuerza e importancia de la visita de León XIV han ido creciendo cada vez más desde que pisó Montevideo, y sucede lo mismo aquí desde que pisó Lima. No estar con él en la misa en Lima ni en su despedida no será un pecado, pero sí un pasivo, que resentirá a una buena parte de la población, y que será aprovechado por otra.

Un pasivo como el de la presencia de cuestionados expresidentes que nunca debieron ser invitados para estar en primera fila frente al Papa. Una presencia vergonzosa.

Enrique Castillo es periodista.