La evaluación de los primeros 100 días de gobierno de Keiko Fujimori genera posiciones divididas en el Congreso. Mientras desde el oficialismo destacan las acciones emprendidas por el Ejecutivo en seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno de El Niño (FEN), diputados de otras bancadas cuestionan los resultados de la gestión y advierten que todavía no se han presentado propuestas concretas para atender ambas prioridades.

Como se recuerda, el último 21 de octubre, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, dijo que dentro de 10 o 12 días el Ejecutivo tendrá listos los decretos legislativos que se emitirán al amparo de las facultades delegadas en materia de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. Desde entonces han pasado 12 días.

Desaprobación de Keiko Fujimori

Según la última encuesta nacional de Datum Internacional para América Multimedia, difundida este domingo por “Cuarto Poder”, el 47% de los peruanos considera que la mandataria ha realizado una gestión regular durante sus primeros 100 días en el cargo. En tanto, el 38% califica su desempeño como malo y solo el 10% lo considera bueno.

Para Javier Cipriani, diputado de Renovación Popular, los primeros 100 días constituyen un periodo adecuado para evaluar el desempeño de una administración. Sin embargo, consideró que los resultados de la gestión de Fujimori deben analizarse también a partir de las acciones ejecutadas en materia de seguridad.

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“Se han recuperado, hay personas que voluntariamente han devuelto como mil armas; se han capturado gente que ha estado requisitoriada, como 14 mil personas; se han desarticulado casi 3 mil bandas. Yo sí veo, contrario a lo que todos ven, veo el vaso medio lleno”, sostuvo.

Al referirse a los resultados de Datum, Cipriani consideró que el 47% que califica la gestión como regular también debe ser tomado en cuenta. “Sumaría un 57% de la población que no está en contra de la gestión de Fujimori”, señaló, al sumar ese porcentaje con el 10% que la considera buena.

Cuestionamientos por falta de medidas

Una de las principales críticas al Ejecutivo está relacionada con la demora en presentar iniciativas para atender las materias en las que el Congreso le otorgó facultades legislativas.

Como se recuerda, el Senado aprobó facultades legislativas para el Gobierno de Keiko Fujimori. Pero, al 2 de noviembre de 2026, no se han publicado los primeros decretos legislativos dictados al amparo de esa delegación.

Luis Quispe Candia, diputado del Partido del Buen Gobierno, consideró que la percepción ciudadana refleja las limitaciones de la actual administración. Además, cuestionó que, pese a haber solicitado facultades para legislar, el Ejecutivo todavía no haya presentado propuestas concretas para atender asuntos urgentes.

El legislador recordó que la Cámara de Diputados aprobó 20 de las 66 propuestas planteadas inicialmente por el Gobierno y que posteriormente el Senado incorporó otras siete. No obstante, sostuvo que el Ejecutivo también cuenta con herramientas constitucionales para atender situaciones de urgencia.

“Yo soy presidente de la Comisión de Vivienda y no he recibido una sola propuesta legislativa del Ejecutivo relacionada con los temas de urgencia. Creo que el Poder Ejecutivo ha reclamado que se le den las facultades, pero paralelamente no ha entregado ninguna propuesta legislativa”, manifestó.

Quispe Candia también advirtió sobre la falta de avances suficientes en las acciones de prevención frente al FEN. Como ejemplo, mencionó los trabajos de descolmatación en el río Rímac y señaló que, durante una visita realizada hace aproximadamente 15 días, el avance apenas llegaba al 10%.

Diputados de distintas bancadas discrepan sobre el desempeño del Ejecutivo y cuestionan la falta de propuestas concretas para enfrentar la inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. Foto: Presidencia.

En la misma línea, la diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, cuestionó que todavía no se hayan aprobado decretos relacionados con la prevención ante el fenómeno climático, pese a que fue uno de los asuntos considerados prioritarios durante el proceso de delegación de facultades.

“En FEN diría que no hay hasta ahora ni un solo decreto aprobado, cuando decían que era el tema más urgente de la delegación de facultades”, afirmó.

Huilca también criticó la falta de un plan concreto para enfrentar la inseguridad ciudadana y cuestionó la actuación de los integrantes del gabinete en esta materia. A su juicio, la ciudadanía todavía no percibe resultados ni conoce con claridad cuáles son las medidas que se implementarán.

La legisladora rechazó, además, que el oficialismo atribuya las demoras a la actuación del Parlamento durante el debate de las facultades legislativas. Sostuvo que el Congreso tenía la responsabilidad de establecer límites a las atribuciones solicitadas por el Ejecutivo y cuestionó que se incluyeran asuntos que, según dijo, no correspondían a materias de urgencia.

Oficialismo defiende gestión de Fujimori

Desde Fuerza Popular, el diputado Arturo Alegría defendió las acciones del Gobierno y aseguró que la presidenta ha comenzado a priorizar la atención de las emergencias climáticas en el norte del país.

“La presidenta ha cancelado un viaje porque entiende que la actividad climática en el norte ha empezado, los ministros de diferentes sectores como Salud, Defensa e Interior han dio a las diferentes regiones del norte para activar las campañas, mecanismos para instalar los hospitales itinerantes, buscar la manera de cómo los impactos que tendrá el FEN pueda controlarse”, manifestó a Canal N.

Alegría también cuestionó las posiciones de ambas bancadas respecto a Pedro Castillo, a quien algunos de sus integrantes consideran un preso político. En tono irónico, se refirió a ellas como “Juntos por el Buen Gobierno” y sostuvo que, pese a presentarse como agrupaciones distintas, mantienen coincidencias en sus votaciones y posiciones políticas.

Las críticas por la falta de decretos también fueron expresadas por el diputado Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, quien el 31 de octubre cuestionó que, diez días después de otorgadas las facultades legislativas, el Gobierno todavía no hubiera presentado decretos sobre seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño.

“El Gobierno exigió rapidez y presionó indebidamente al Congreso, pero hasta ahora no logra demostrar que cuenta con propuestas concretas para atender estas urgencias”, manifestó vía X, antes Twitter.