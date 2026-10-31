La presidenta de la República, Keiko Fujimori, descartó que su Gobierno evalúe un cambio en la conducción de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y ratificó su respaldo a Luis Galarreta, ante las versiones que apuntaban a una posible salida del actual jefe del Gabinete.

Durante una conferencia con la prensa en El Salvador, donde cumple una visita oficial, la mandataria calificó de “simple chisme” los trascendidos sobre una eventual recomposición ministerial y aseguró que mantiene su confianza en el premier. “Mi confianza al primer ministro es absoluta”, afirmó.

Fujimori también rechazó que José Chlimper sea considerado para asumir la PCM en reemplazo de Galarreta. Al respecto, recordó que el propio exministro de Agricultura había descartado esa posibilidad en una entrevista y precisó que su participación en el Ejecutivo está vinculada al comité consultivo de la Presidencia. “El mismo señor Chlimper ha salido en una entrevista a detallar que no tiene ninguna intención de ser ministro de Estado”, señaló.

En esa línea, la jefa de Estado fue enfática sobre la continuidad del titular del Gabinete: “Yo rechazo y descarto un cambio de primer ministro”. Con estas declaraciones, buscó poner fin a las versiones que situaban a Chlimper entre los posibles reemplazantes de Galarreta.

¿Qué dijo Luis Galarreta sobre los rumores de su salida?

El propio presidente del Consejo de Ministros también se refirió a las versiones sobre su eventual salida del cargo. Durante una visita a Tumbes, acompañado por los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, calificó de “chismes” las informaciones sobre un posible relevo.

Keiko Fujimori descartó una recomposición del Gabinete y ratificó su respaldo a Luis Galarreta durante su visita oficial a El Salvador. Foto: Presidencia.

En declaraciones a RPP, Galarreta señaló que los integrantes del Gabinete permanecen sujetos a evaluación, pero sostuvo que actualmente el Ejecutivo está concentrado en enfrentar la criminalidad y atender los efectos del fenómeno de El Niño. “Yo no comento sobre chismes, digamos, pero sí sobre el tema de fondo”, manifestó. También indicó que el Gobierno necesita una capacidad de reacción distinta frente a estos desafíos.

Días antes, Chlimper también había descartado asumir el premierato. En declaraciones a Canal N, sostuvo que Galarreta continuaría al frente del Gabinete y destacó su condición de primer vicepresidente y secretario general del partido.

Keiko Fujimori sobre el modelo de seguridad de Bukele

Durante su estadía en El Salvador, Fujimori también fue consultada sobre la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele. La mandataria evitó cuestionar las decisiones de su homólogo y señaló que no consideraba apropiado hacerlo durante una visita oficial.

“Me parece poco elegante, siendo peruana, venir a criticar las medidas y decisiones que ha tomado el presidente Bukele”, expresó. En cambio, destacó los resultados que atribuye a la gestión salvadoreña en materia de seguridad y servicios públicos.

La visita de Fujimori incluyó reuniones con Bukele y miembros de su Gabinete, así como recorridos por el Centro contra el Terrorismo (CECOT), instituciones educativas y el Hospital Nacional Especializado Rosales.