El primer vicepresidente, Luis Galarreta, asumirá el Despacho Presidencial durante las próximas ausencias de la mandataria Keiko Fujimori, quien realizará una gira internacional en dos tramos con destino a El Salvador y España.

Así lo dispuso el Ejecutivo a través de la Resolución Suprema Nº 307-2026-PCM, luego de que el Senado autorizara las salidas del territorio nacional de la jefa de Estado.

Debido a que Galarreta ejerce simultáneamente el cargo de presidente del Consejo de Ministros, la norma establece que el Despacho de la PCM será encargado de forma interina al ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa.

Ambas encargaturas se harán efectivas durante los días en que la mandataria se encuentre fuera del país: del 28 al 31 de octubre y del 2 al 6 de noviembre de 2026.

LEA TAMBIÉN: Luis Galarreta anunció que dentro de 10 o 12 días tendrán listos los decretos legislativos

Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. (Foto: PCM)

CECOT y Cumbre Iberoamericana

El primer destino de la presidenta Fujimori será El Salvador. Durante su visita oficial, entre el 29 y 30 de octubre, recorrerá la ciudad de San Salvador y el municipio de Tecoluca.

Su agenda en el país centroamericano contempla un encuentro privado con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, además de reuniones ampliadas con los ministros de Justicia y Seguridad Pública, Salud, y Educación, Ciencia y Tecnología. Asimismo, realizará visitas estratégicas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), al Hospital Rosales y a una escuela emblemática.

Posteriormente, del 2 al 6 de noviembre, la jefa de Estado se trasladará a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

Entre el 3 y el 5 de noviembre, su itinerario en la capital española incluirá su intervención en la sesión plenaria del evento, encuentros bilaterales con otros líderes internacionales, ceremonias protocolares y su asistencia a las sesiones del Encuentro Empresarial paralelo a la cumbre.