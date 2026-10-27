Luis Galarreta. (Foto: PCM)
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Redacción Gestión
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El primer vicepresidente, Luis Galarreta, asumirá el Despacho Presidencial durante las próximas ausencias de la mandataria Keiko Fujimori, quien realizará una gira internacional en dos tramos con destino a El Salvador y España.

Así lo dispuso el Ejecutivo a través de la , luego de que el Senado autorizara las salidas del territorio nacional de la jefa de Estado.

Ambas encargaturas se harán efectivas durante los días en que la mandataria se encuentre fuera del país: del 28 al 31 de octubre y del 2 al 6 de noviembre de 2026.

Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. (Foto: PCM)
Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. (Foto: PCM)

CECOT y Cumbre Iberoamericana

El primer destino de la presidenta Fujimori será El Salvador. Durante su visita oficial, entre el 29 y 30 de octubre, recorrerá la ciudad de San Salvador y el municipio de Tecoluca.

Posteriormente, del 2 al 6 de noviembre, la jefa de Estado se trasladará a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

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