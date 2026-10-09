El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acudió este viernes 9 de octubre a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado para sustentar el pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori. Durante su presentación, solicitó a los senadores evaluar los puntos que fueron excluidos del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.

El jefe del Gabinete identificó dos prioridades para el Ejecutivo: enfrentar el avance de la criminalidad y atender los efectos del fenómeno El Niño, que ya exige medidas de prevención y respuesta. Sin embargo, precisó que la propuesta también busca acelerar acciones vinculadas a problemas estructurales del país, como la falta de saneamiento, la titulación de predios y las trabas administrativas.

El pedido comprende ocho materias: seguridad ciudadana, modernización del Estado, simplificación administrativa, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (mypes), promoción del empleo, desarrollo productivo, materia tributaria, y vivienda y saneamiento.

Galarreta indicó que el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados incluyó medidas en seis de esas materias, pero dejó fuera dos. Por ello, pidió al Senado revisar el texto. “Las facultades lo que nos permite es acelerar algunas acciones y, en otro caso, darnos un marco legal para permitir ser más eficientes (...) Es importante que los senadores puedan revisar este dictamen”, sostuvo.

En materia de seguridad, afirmó que el país enfrenta una situación que requiere fortalecer la respuesta estatal. Entre las medidas mencionó la necesidad de contar con herramientas de inteligencia y un marco legal que permita a las Fuerzas Armadas actuar frente a grupos hostiles.

“Con inteligencia habría menor riesgo para la vida de nuestros policías y militares, porque irían directamente a los delincuentes, a abatirlos o a detenerlos, lo que fuese, pero directamente. No correríamos el riesgo de que ellos caigan, o tengan que sufrir lesiones, o su propia vida”, manifestó.

También señaló que los ministros vinculados a seguridad se encuentran en Trujillo participando en un operativo.

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¿Qué cambios plantea el sector agrario?

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli, centró su exposición en las medidas para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, tanto por las lluvias intensas en la costa como por el déficit hídrico en zonas andinas y amazónicas.

Uno de los cambios propuestos es modificar la Ley de Recursos Hídricos para reducir los plazos de autorización de pozos, que actualmente pueden demorar entre ocho y diez meses. También planteó que los agricultores puedan realizar sus trámites de agua en sus propias cuencas, sin tener que trasladarse a otras regiones.

Los ministros Marco Antonio Vinelli y Juan Carlos Requejo expusieron propuestas para agilizar la titulación de predios, reducir trabas administrativas y atender los efectos del fenómeno El Niño en el sector agrario y las mypes. Foto: Congreso.

Vinelli advirtió, además, sobre el riesgo de plagas y enfermedades agrícolas por las altas temperaturas. Según indicó, el país registra temperaturas siete grados por encima del promedio, por lo que el Ejecutivo busca reforzar las normas de sanidad agraria, inocuidad agroalimentaria, semillas, vigilancia y certificación.

Otro de los objetivos es acelerar la titulación de predios. El ministro señaló que estos procedimientos pueden superar los 400 días y propuso reducirlos a 90 días. Como ejemplo, mencionó la represa de Chonta, en Cajamarca, cuyo expediente técnico y recursos están disponibles, pero cuya ejecución requiere completar el saneamiento físico-legal de los terrenos.

Asimismo, planteó medidas para promover la recuperación de bosques, facilitar la inversión en plantaciones forestales y permitir que más de 600 organizaciones agrarias constituidas como asociaciones puedan convertirse en cooperativas y acceder a sus beneficios.

Producción alerta por impacto en las mypes

Por su parte, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, sostuvo que el fenómeno El Niño ya afecta a diferentes actividades económicas. Según las cifras que presentó ante la comisión, el impacto negativo bordea el 40% en pesca, el 55% en transporte, el 14% en textiles y confecciones, el 12.5% en metalmecánica y el 28% en cacao y chocolate.

Requejo remarcó que las mypes representan el 99% del tejido empresarial del país y necesitan medidas inmediatas para afrontar las dificultades. En ese sentido, propuso simplificar los procedimientos para obtener licencias y autorizaciones, mediante mecanismos de aprobación más ágiles para actividades de menor riesgo.

“Las mypes necesitan un cambio de dinámica ya, hoy más que nunca”, afirmó. También pidió ajustes a la normativa para preservar la obligación de que el Estado destine el 40% de sus compras a las mypes, así como fortalecer los mecanismos de acceso al financiamiento y a los mercados.

El titular de Producción planteó, además, ampliar la capacidad de los 36 centros de innovación tecnológica del sector mediante recursos de gobiernos regionales, locales y privados. La propuesta busca mejorar el acompañamiento a los pequeños negocios para desarrollar, certificar y escalar sus productos.

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En pesca, alertó que la primera temporada de pesca industrial apenas superó el 24% de la cuota prevista. También propuso incorporar a los comercializadores y a los trabajadores no embarcados en la regulación pesquera, además de fortalecer la coordinación con los gobiernos regionales y el Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

Ambos ministros respaldaron la necesidad de recuperar las medidas excluidas durante la revisión en la Cámara de Diputados, al considerar que los cambios normativos permitirían acelerar la respuesta frente a la emergencia climática y mejorar las condiciones para las actividades productivas.