El grupo de trabajo liderado por Carlos Mesía escuchará al jefe del Gabinete y a seis ministros sobre las materias que serían delegadas al Ejecutivo. Foto: GEC.
El grupo de trabajo liderado por Carlos Mesía escuchará al jefe del Gabinete y a seis ministros sobre las materias que serían delegadas al Ejecutivo. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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La sesión está programada para las 10:00 a.m. en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.

Para la jornada fueron convocados el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y seis ministros de Estado, quienes expondrán los alcances de la propuesta y las materias que corresponderían a sus respectivos sectores.

Posteriormente, los ministros explicarán las materias específicas incluidas en la delegación.

En el bloque referido a seguridad ciudadana participarán el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; el ministro del Interior, César Astudillo; y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde.

Estos funcionarios expondrán sobre las medidas que, de aprobarse la delegación, podrían ser desarrolladas mediante decretos legislativos dentro de las competencias asignadas al Ejecutivo.

En tanto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo; y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas abordarán las materias vinculadas al Fenómeno El Niño y otros asuntos sectoriales contemplados en la propuesta.

Además, la sesión contará con la participación de los presidentes de distintas comisiones del Senado, quienes fueron convocados para brindar sus opiniones sobre los temas vinculados con sus respectivas áreas.

Entre ellas se encuentran las comisiones de Justicia y Derechos Humanos; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo; Energía y Minas; Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; y Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría.

La Comisión de Constitución del Senado analizará el pedido aprobado por la Cámara de Diputados. Siete ministros fueron convocados para explicar los alcances de la delegación de facultades. Foto: Congreso.
La Comisión de Constitución del Senado analizará el pedido aprobado por la Cámara de Diputados. Siete ministros fueron convocados para explicar los alcances de la delegación de facultades. Foto: Congreso.

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