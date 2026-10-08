La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado evaluará este viernes 9 de octubre el dictamen aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados que plantea delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y frente al Fenómeno El Niño.

La sesión está programada para las 10:00 a.m. en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.

Para la jornada fueron convocados el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y seis ministros de Estado, quienes expondrán los alcances de la propuesta y las materias que corresponderían a sus respectivos sectores.

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El presidente de la comisión, Carlos Mesía, solicitó la presencia de los integrantes del grupo de trabajo y del jefe del Gabinete para la evaluación del pedido de facultades.

De acuerdo con la agenda de la sesión, Luis Galarreta será el encargado de presentar los alcances generales de la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados. Posteriormente, los ministros explicarán las materias específicas incluidas en la delegación.

En el bloque referido a seguridad ciudadana participarán el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; el ministro del Interior, César Astudillo; y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde.

Estos funcionarios expondrán sobre las medidas que, de aprobarse la delegación, podrían ser desarrolladas mediante decretos legislativos dentro de las competencias asignadas al Ejecutivo.

En tanto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo; y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas abordarán las materias vinculadas al Fenómeno El Niño y otros asuntos sectoriales contemplados en la propuesta.

Además, la sesión contará con la participación de los presidentes de distintas comisiones del Senado, quienes fueron convocados para brindar sus opiniones sobre los temas vinculados con sus respectivas áreas.

Entre ellas se encuentran las comisiones de Justicia y Derechos Humanos; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo; Energía y Minas; Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; y Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría.