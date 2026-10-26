Fecha. La encuesta a los ejecutivos se realizó entre el 5 y el 12 de octubre.
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Apoyo Consultoría
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Apoyo Consultoría encuestó a ejecutivos de sus más de 300 empresas (en su mayoría grandes) e instituciones miembros del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE). El sondeo recogió sus intenciones de invertir y contratar, el nivel de avance de sus planes de contingencia frente al fenómeno de El Niño (FEN) y su percepción sobre el desempeño del Gabinete de Luis Galarreta.

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