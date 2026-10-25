El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) fue declarado en emergencia ante las brechas de acceso a servicios básicos que afectan a millones de peruanos. Según el titular del sector, Mauricio Arnillas, actualmente 15 millones de personas carecen de desagüe y otros 9 millones no cuentan con agua potable, situación que incrementa su vulnerabilidad frente al Fenómeno El Niño.

En declaraciones a RPP, el ministro señaló que la medida fue oficializada este domingo en el diario El Peruano y busca impulsar una reorganización del ministerio, así como modificaciones normativas y operativas para mejorar la atención de las necesidades de agua y saneamiento a nivel nacional.

La declaratoria fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 016-2026-VIVIENDA, que contempla un plazo de 60 días hábiles para aprobar una estrategia sectorial, cuya ejecución se desarrollará durante seis meses. Las acciones se financiarán con el presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Ministerio de Vivienda será reorganizado tras declaratoria de emergencia: ¿qué cambios se vienen? (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Cuestiona facultades otorgadas por el Congreso

Por otro lado, Arnillas expresó su disconformidad con la reciente delegación de facultades legislativas aprobada por el Congreso. Según explicó, de las 11 propuestas presentadas por su cartera, únicamente se aprobó una, relacionada con vivienda social en el contexto del Fenómeno El Niño.

El ministro cuestionó la decisión de los parlamentarios y consideró que la negativa a otorgar mayores facultades limita la capacidad del Ejecutivo para acelerar las intervenciones destinadas a cerrar las brechas de servicios básicos.

La preocupación por el abastecimiento de agua ya había sido advertida por Gestión en su portada del lunes 19 de octubre, cuando informó que el Fenómeno El Niño podría poner en riesgo el suministro de este servicio para casi 7 millones de personas.

En aquella publicación, la Sunass identificó 22 empresas prestadoras que operan en distritos declarados en emergencia por peligro inminente de déficit hídrico.

A ello se suma que, de los 18 reservorios monitoreados a nivel nacional, ocho registraban niveles inferiores al 50% de su capacidad de almacenamiento, según información del Senamhi, lo que evidencia los desafíos que enfrenta el país ante posibles problemas de abastecimiento.

En este contexto, Arnillas anunció que su sector prepara 15 proyectos de ley orientados a atender las necesidades de la población y responder a los posibles efectos del Fenómeno El Niño. Asimismo, expresó su expectativa de que estas iniciativas reciban el respaldo del Congreso para facilitar su pronta aprobación.

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