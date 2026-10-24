La posibilidad de rentabilizar los saldos, los controles sobre los desembolsos y el uso de los recursos dependen de las condiciones pactadas y de las reglas aplicables. ¿Qué deben tener en cuenta las empresas? Foto: Composición Gestión.
La posibilidad de rentabilizar los saldos, los controles sobre los desembolsos y el uso de los recursos dependen de las condiciones pactadas y de las reglas aplicables. ¿Qué deben tener en cuenta las empresas? Foto: Composición Gestión.
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Isabel Aranda
mailIsabel Aranda

Los fideicomisos se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada para financiar proyectos, administrar flujos y ofrecer garantías tanto en proyectos privados como en obras públicas.

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