En el Perú, los fideicomisos permiten resolver un problema clave: administrar recursos con reglas claras y trazabilidad. Esta herramienta financiera puede aplicarse a diversas finalidades, desde llevar a cabo proyectos inmobiliarios, obras de infraestructura, administrar y ordenar patrimonios empresariales, hasta gestionar el patrimonio familiar y ordenar una correcta sucesión familiar.

Corfid Corporación Fiduciaria, empresa parte de Grupo Coril, estructura y administra fideicomisos para distintos tipos de operaciones, desde financiamientos y garantías hasta proyectos inmobiliarios, infraestructura y gestión patrimonial. El mecanismo permite que los activos sean administrados bajo reglas y una finalidad previamente establecida.

Los fideicomisos ya no están reservados sólo para grandes operaciones. “El fideicomiso tiene un universo mucho más amplio de aplicación”, sostiene Marco Puppo, gerente general de Corfid, quien destaca que este instrumento financiero puede adaptarse a diversas finalidades y proyectos de distinta naturaleza.

En términos prácticos, un fideicomiso es un contrato a través del cual se administran determinados bienes para cumplir una finalidad específica. El fiduciario gestiona esos activos bajo las reglas establecidas en el contrato, lo que permite estructurar operaciones de financiamiento, garantías, proyectos inmobiliarios, infraestructura, control de flujos y gestión patrimonial.

“El fiduciario no puede hacer ni más, ni menos de lo que se le ha encargado bajo el contrato de fideicomiso”, señala Puppo. A ello se suma que el fiduciario es supervisado por la SBS, un elemento que, según el ejecutivo, contribuye a generar confianza y transparencia en la administración de los activos.

El alcance de este mecanismo también se refleja en la obra pública. Según Puppo, Corfid ha administrado históricamente más de 250 fideicomisos vinculados a obras públicas y más de S/9,000 millones en activos asociados a este tipo de proyectos. La experiencia comprende desde obras municipales hasta proyectos de escuelas y hospitales.

Uno de los casos mencionados por el ejecutivo es el Hospital Lorena, en Cusco, donde Corfid administró parte importante del presupuesto destinado a su ejecución. Para la compañía, el valor del fideicomiso está en que los recursos se administren con la finalidad de que la obra llegue efectivamente a quienes deben beneficiarse de ella.

Vivienda: generar confianza en el mercado

En el sector inmobiliario, Puppo plantea incluso que el fideicomiso debería ser obligatorio para los proyectos de vivienda en Perú. El argumento está en el control de los flujos: el mecanismo permite administrar tanto el financiamiento de la construcción como los pagos de los compradores, reduciendo el riesgo de que los recursos destinados a un proyecto terminen utilizándose en otro.

“El fideicomiso genera confianza para todos los actores de un proyecto inmobiliario. No solo brinda mayor seguridad a la entidad que financia la construcción, sino también a las familias que están invirtiendo en una vivienda, al asegurar un adecuado control de los recursos y contribuir a que estos se destinen al proyecto para el cual fueron comprometidos” sostiene Puppo. La herramienta financiera también permite controlar que los departamentos sean independizados a favor de sus compradores y que una misma unidad no sea vendida más de una vez.

“En Corfid, lo que hemos diseñado es una democratización del fideicomiso. Que el fideicomiso pueda ser utilizado para todo tipo de obras o para todo tipo de proyectos” , Marco Puppo, gerente general de Corfid

Pese a sus aplicaciones, uno de los principales obstáculos sigue siendo el desconocimiento. Puppo señala que todavía existen ideas asociadas a que el fideicomiso es demasiado complejo o costoso y que solo resulta conveniente para grandes operaciones. Desde Corfid sostienen que la estructura puede adaptarse a la dimensión y características de cada proyecto.

Por ello, la compañía identifica la educación financiera y la difusión como parte del desafío para ampliar su adopción. Corfid viene desarrollando webinars, capacitaciones y charlas para explicar las características, ventajas y seguridad legal asociadas al fideicomiso.

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