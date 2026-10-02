Hermes es una empresa con más de cuatro décadas de trayectoria en el país, con 19 sucursales a nivel nacional y operaciones dirigidas a sectores como el sistema financiero, comercio, sector público y minería. Foto: Hermes
Hermes es una empresa con más de cuatro décadas de trayectoria en el país, con 19 sucursales a nivel nacional y operaciones dirigidas a sectores como el sistema financiero, comercio, sector público y minería. Foto: Hermes
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Redacción Gestión
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mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por hasta el 100% de sus acciones. ¿Cómo avanza este proceso?

La transacción fue pactada con CVC Capital Partners, Grupo Wiese y el Fideicomiso de Osma, actuales accionistas de la compañía. De concretarse, el fondo CVC transferiría su participación de control en Hermes tras seis años. La ejecución de la operación estaba sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes habituales en este tipo de transacciones.

Ayer, la adjudicó a Loomis Holder Spain S.L., sociedad vinculada a Loomis, un total de 87’072,827 acciones comunes con derecho a voto de Hermes, equivalentes aproximadamente al 99.8% del capital social de la compañía, como resultado de la OPA.

La oferta contemplaba la adquisición de hasta 87’250,000 acciones comunes con derecho a voto, correspondientes al 100% de las acciones comunes emitidas y en circulación de Hermes.

Con la adjudicación de estas acciones, se cumplió la condición de “Cantidad Mínima de Acciones” establecida en el Prospecto Informativo de la OPA. Las acciones fueron adjudicadas al precio fijado en dicho documento.

La operación fue comunicada por Hermes a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) como hecho de importancia. La liquidación de la OPA se realizará dentro de los plazos y de conformidad con las normas aplicables.

¿Qué significa este paso? Con ello, el proceso avanza hacia la siguiente etapa: la liquidación de la OPA, que se realizará dentro de los plazos y de conformidad con las normas aplicables. En términos prácticos, la liquidación es el paso posterior a la adjudicación de las acciones, en el que se completa la operación mediante el pago y la transferencia de los títulos adquiridos.

Hermes es una empresa con más de cuatro décadas de trayectoria en el país, con 19 sucursales a nivel nacional y operaciones dirigidas a sectores como el sistema financiero, comercio, sector público y minería.

Loomis Holder Spain S.L. recibió 87.07 millones de acciones de Hermes, equivalentes al 99.8% de su capital social, tras la adjudicación de la OPA en la BVL. Foto: Hermes
Loomis Holder Spain S.L. recibió 87.07 millones de acciones de Hermes, equivalentes al 99.8% de su capital social, tras la adjudicación de la OPA en la BVL. Foto: Hermes

Expansión regional de Loomis

La operación se enmarca en los planes de expansión internacional de Loomis. Hace cinco meses, la , señaló que la transacción permitiría fortalecer las capacidades de la compañía y abrir una nueva etapa de crecimiento.

Unirnos a un grupo global con gran experiencia en operaciones como las nuestras fortalece nuestra capacidad de seguir creciendo con confianza y responsabilidad”, indicó.

Por su parte,, destacó entonces que la adquisición representaba un paso estratégico para la expansión internacional de la compañía y su ingreso al mercado peruano.

Hoy hemos alcanzado un hito estratégico. A través de nuestra adquisición más importante hasta la fecha, estamos ingresando al mercado peruano”, afirmó.

Con sede en Estocolmo, Loomis opera más de 400 sucursales a nivel global y cuenta con presencia en América Latina a través de Argentina y Chile. Con la incorporación de Hermes, la compañía ampliará su presencia en la región y sumará las operaciones de la empresa peruana a su red internacional.

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