El mid-market peruano comprende empresas con ventas de entre US$ 5 millones y US$ 100 millones que cuentan con potencial para participar en operaciones de M&A. (Foto: iStock)
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Eduardo Sotelo
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Vender una empresa no empieza cuando aparece un comprador. Mucho antes de sentarse a negociar, hay decisiones que pueden hacer que una compañía llegue a una transacción con más valor, o que deje parte de ese valor en el camino. La información financiera, la dependencia del fundador, la concentración de clientes o incluso activos que no aparecen claramente en los estados financieros pueden terminar pesando sobre el precio.

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