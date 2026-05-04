PwC resaltó que, como en los comicios pasados, será un factor de alta volatilidad en los próximos meses para las M&A. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
PwC resaltó que, como en los comicios pasados, será un factor de alta volatilidad en los próximos meses para las M&A. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) enfrenta un panorama global retador en 2026, lo que podría afectar el dinamismo de las transacciones este año. Sin embargo, hay un aliado que cada vez suma más para tomar decisiones estratégicas.

TE PUEDE INTERESAR

Panamericana Televisión enfrenta solicitud de proceso concursal ante Indecopi: este es el caso
¿Qué pasará con los rendimientos de bonos soberanos? BlackRock prevé esto
Musk y Altman se ven las caras en juicio sobre OpenAI: la reprimenda que recibieron de la jueza

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.