Un estudio de PwC, compartido con Gestión, remarca que la Inteligencia Artificial (IA) ya está impulsando las grandes decisiones de inversión en M&A.

Así se ven las M&A

Según el informe “Global M&A Industry Outlook 2026” de PwC, el mercado de M&A entra en 2026 en una nueva fase, con valores de transacción sostenidos por los megadeals y la IA, pese a que los volúmenes se mantienen moderados y la actividad se concentra en compradores de gran escala y sólida capacidad financiera.

En el mercado peruano, según los líderes empresariales encuestados, el M&A se ha enfocado principalmente en la expansión de clientes y mercados, con un creciente interés en la adquisición de activos estratégicos y la generación de eficiencias operativas. Todo ello se da bajo un enfoque de mayor selectividad y creación de valor, apoyado mayoritariamente en el sourcing interno de oportunidades.

Un dato clave es que el 60% de los líderes empresariales encuestados de Perú participó en transacciones de M&A en los últimos dos años. Justamente, el año pasado, el 67% de las oportunidades de M&A fueron originadas por equipos internos, consolidando al negocio como la principal fuente de sourcing. Los asesores externos mantienen un rol complementario y selectivo en la identificación de oportunidades.

En este contexto, las consultoras encuestadas en Perú consideran que el M&A será un habilitador clave de expansión internacional y reposicionamiento estratégico hacia 2026 . En concreto, el 60% anticipa un incremento del mercado de M&A este año, impulsado principalmente por los sectores de minería y energía.

En tanto, los fondos de inversión priorizan el reposicionamiento estratégico y la creación de valor. De hecho, el 75% de dichos fondos consideran esto como factor relevante en el incremento del valor de su portafolio, seguido de la optimización de ingresos.

Con esto en mente, el informe de PwC resalta cuatro los aspectos esenciales que se deben tener en cuenta para este año: el contexto macroeconómico y segmentación del M&A; creación de valor a través de capacidades estratégicas; financiamiento y acceso al capital; y la IA como impulso para las grandes decisiones de inversión en M&A. Vale la pena poner foco en este último punto.

Tendencia establecida

Cerca de un tercio de las operaciones de mayor tamaño están incorporando el uso de la IA como un eje “racional” de la inversión, sobre todo en sectores asociados a la tecnología. Esta tendencia global, que seguiría al alza en los próximos años, también se está replicando en Perú, según PwC.

Lo descrito es uno de los principales hallazgos del M&A Survey 2026, donde PwC entrevistó a líderes del mundo corporativo, fondos y consultoras peruanas.

Según Nicolas Oberrath, Socio líder de Consultoría de Negocios y Transaction Services en PwC Perú, los sectores donde la presencia de la IA está más marcada a nivel global son el tecnológico, manufactura o el energético. Hay 2 impactos concretos en su manejo.

“La IA les permite acceder más rápido a diversa información gravitante para el mercado de M&A, como es el talento especializado o datos de propiedad intelectual. A su vez les da mayor capacidad de cómputo. Incluso en el trabajo de las consultoras, que asesoran: ahora el análisis puede hacerse más veloz”, destacó.

Oberrath aclaró, como ya han planteado otros estudios similares, que ir por la IA no deja de ser una “moda” o “apuesta”, sobre la que aún tendrá que verse su capacidad de consolidación en los años que vienen. En ese sentido, comentó que, en el caso peruano, los sectores que lideran el interés y donde se ve más vínculo con la IA en el análisis de las M&A no son, necesariamente, los mismos que a nivel mundial.

“La tendencia global impacta de forma más indirecta en Perú. No es que existan grandes empresas tecnológicas aquí, pero sí un vínculo por ejemplo con el mercado financiero. Por otro lado, está la minería que, asociada a la transición energética, también se apalancan sobre la IA”, explicó.

Ciberseguridad en transacciones

Ello se vincula a otra característica del mercado M&A que se está consolidando: más del 85% de los participantes del estudio mundial de PwC señalan que realizan due diligences de ciberseguridad y TI como parte de su proceso para evaluar una potencial transacción. Aquí la IA también cumple un papel.

Está tendencia también se empieza a observar en el Perú. En el mundo corporativo, 69% de los encuestados señalaron que realizan este proceso principalmente para proteger el valor de su inversión. El 53% de las consultoras encuestadas consideraron este proceso “prioritario” y el 43% de los fondos incorporan factores de ciberseguridad y TI en su proceso de due diligence estándar.

Oberrath remarcó que la gestión adecuada de los riesgos tecnológicos y de seguridad digital es fundamental para proteger los activos clave, garantizar la continuidad del negocio y mantener la confianza de los stakeholders durante la transacción y su integración posterior. La IA colabora en estos objetivos.

“El due diligence permite anticipar riesgos regulatorios, operativos, financieros y más. ¿Qué implica uno enfocado en ciberseguridad para una M&A? Al aplicar más IA en mis procesos, obviamente pueden crecer los peligros digitales. Pensemos en la compra de un banco: si a los meses tengo una crisis, con lo exigente que es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), podría pensar que ese due diligence pudo prever y cubrir esa contingencia", sostuvo.

¿Ralentización en el corto plazo?

En el panorama 2026, el estudio señala que existirá un dinamismo importante para las M&A a nivel global, siguiendo la línea del año pasado.

En 2025, el valor global de las transacciones de M&A aumentó un 36%, impulsado por cerca de 600 operaciones superiores a US$ 1,000 millones, mientras que el volumen total de operaciones creció apenas un 1%, reflejando un mercado con crecimiento altamente concentrado.

El aumento del valor estuvo explicado principalmente por el repunte de los megadeals, que pasaron de 63 en 2024 a 111 en 2025, aunque aún por debajo del máximo histórico de 147 transacciones registrado en 2021. El año pasado estuvieron concentrados en los sectores ya descritos antes en este artículo.

Sin embargo, PwC precisa que esta apreciación se recogió previo al inicio del conflicto en Medio Oriente, entre Irán y EE.UU, alrededor de febrero. Este hecho, sumado a las elecciones peruanas, podrían disminuir el dinamismo esperado a inicios de año.

“El grado de impacto es difícil de estimar, pero sin duda habrá uno en el corto plazo. El capital de financiamiento disponible para hacer M&A se puede reducir, también la previsibilidad para evaluar la utilidad de los negocios”, precisó Oberrath sobre el golpe de la guerra.

Respecto a las elecciones peruanas, el socio de PwC resaltó que, como pasó con comicios pasados, será un factor de alta volatilidad en los próximos meses, pero apostó porque las M&A podrían recuperar el ritmo iniciado el próximo gobierno.

“Veremos una cautela en el corto plazo, pero no es la primera elección de este tipo en Perú. Ya son más de 10 años con incertidumbre en torno a quién asumirá el poder, pero que definido eso, incluso con Castillo, se vuelve a cierta normalidad. Creo que se repetirá el ciclo”, planteó.