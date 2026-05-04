En sus primeros meses de operación en Perú, Bio Ritmo centró su estrategia en validar la aceptación de su propuesta premium. Camilo Sarasti, CEO de la marca en Perú, destacó que la cadena logró una “muy buena acogida” en ambos puntos, lo que confirmó la existencia de una demanda insatisfecha en determinados distritos de la capital. “Creemos que este segmento premium estaba desatendido”, afirmó, al explicar que el ingreso de Bio Ritmo responde a un consumidor dispuesto a pagar más por mejores equipos, entrenamiento especializado y una experiencia integral.

La inversión por sede duplica a la de Smart Fit, enfocándose en infraestructura, tecnología y servicios diferenciados. (Foto: Bio Ritmo Perú)

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Planes 2026: expansión enfocada en Lima

De cara al 2026, Bio Ritmo ha puesto el foco en consolidar su expansión en Lima, con la apertura de su tercera sede en La Molina, ubicada en Cenco Malls y prevista para fines de abril. Este local replicará el formato premium de sus dos primeras operaciones, con espacios de más de 2,000 m². Camilo Sarasti precisó que cada sede “cuesta el doble que un Smart Fit”, por el nivel de equipamiento, acabados y servicios.

En esa línea, la compañía evalúa nuevas ubicaciones dentro de Lima, con San Isidro como uno de los distritos que “hace sentido” para una próxima apertura, por su perfil corporativo. Aunque aún no hay una cuarta sede confirmada, Sarasti indicó que la firma se encuentra en una fase exploratoria activa, analizando oportunidades inmobiliarias antes de concretar nuevas inversiones. Este avance posiciona a Lima como la tercera ciudad con mayor presencia de Bio Ritmo fuera de Brasil, solo por detrás de Río de Janeiro y São Paulo.

En cuanto a su crecimiento, Bio Ritmo proyecta alrededor de cinco aperturas en 2026, en línea con la estrategia del grupo Smart Fit de expandir su portafolio en el país. “Vamos a estar alrededor de las cinco aperturas”, señaló Sarasti, al anticipar que este nivel podría sostenerse en los próximos años. Esta hoja de ruta responde al potencial que la compañía identifica en Lima, donde aún existen zonas no cubiertas para su formato premium y una demanda en expansión por propuestas de mayor valor agregado.

El público principal se concentra entre los 18 y 30 años, con participación equilibrada entre hombres y mujeres. (Foto: Bio Ritmo Perú)

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Mirada a provincias

En paralelo a su expansión en Lima, Bio Ritmo evalúa su ingreso a provincias, con ciudades como Tacna y Chimbote en el radar. “Constantemente estamos viendo y explorando oportunidades para seguir expandiéndonos a las regiones en el Perú”, señaló Camilo Sarasti, al destacar que la estrategia apunta a identificar mercados con potencial para una propuesta premium.

No obstante, la compañía no tiene aún un calendario definido para estas aperturas. Sarasti advirtió que, fuera de Lima, la cultura del ejercicio aún es menor, lo que obliga a evaluar el momento de entrada. “En las regiones todavía no hay tanta tendencia a hacer ejercicio como está marcado en Lima”, indicó, por lo que la expansión se plantea de forma gradual.

Perfil del cliente peruano

En cuanto al perfil del cliente, Bio Ritmo identifica una base de usuarios concentrada principalmente entre los 18 y 30 años, con una participación equilibrada entre hombres y mujeres. Según explicó Sarasti, este segmento refleja una tendencia clara en el mercado local, donde cada vez más jóvenes incorporan el ejercicio como parte de su estilo de vida.

Más allá de lo demográfico, la compañía observa un cambio en las motivaciones del consumidor, que ya no prioriza únicamente la apariencia física, sino el bienestar integral. “La gente está haciendo ejercicio para tener una buena vejez”, afirmó el ejecutivo, al destacar que este perfil responde a una mayor conciencia sobre salud, así como a la búsqueda de exclusividad y calidad en la oferta fitness.

Formato premium: Experiencia integral y múltiples disciplinas

El formato premium de Bio Ritmo se basa en una propuesta integral que va más allá del gimnasio tradicional, al concentrar múltiples disciplinas en un solo espacio. Cada sede incorpora diversos salones especializados —a diferencia de Smart Fit, que suele tener uno solo—, incluyendo pilates, yoga (Vidya), cycling con bicicletas interactivas (Torq) y entrenamiento funcional (Race), además de zonas húmedas como sauna y turco. “Acá tú puedes tener todo en un solo sitio”, explicó Camilo Sarasti, al destacar que este modelo permite al usuario acceder a distintas experiencias sin salir del mismo local. En cuanto a la capacidad, las clases pueden recibir desde 20 hasta 100 personas, dependiendo del tamaño de la sede y la demanda.

A ello se suma un componente de equipamiento de alta gama, con máquinas de marcas como Hoist —descritas por el ejecutivo como “los Ferraris de las máquinas de hacer ejercicio”— y tecnología especializada en áreas como cycling, con equipos de Technogym. En términos de precios, Sarasti evitó precisar el ticket de Bio Ritmo, pero indicó que el plan Black de Smart Fit —que permite acceso a todas sus sedes— se ubica en S/120, lo que sirve como referencia frente a una propuesta premium orientada a un público dispuesto a pagar más por calidad y especialización.