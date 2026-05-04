La marca Premium evalúa zonas con mayor poder adquisitivo. (Foto: Bio Ritmo Perú)
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Sandra Reyes
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La cadena de gimnasios premium Bio Ritmo, del grupo Smart Fit, inició operaciones en Perú en 2025 y, en menos de un año, ha acelerado su posicionamiento en Lima con dos sedes operativas, en El Polo (Surco) y Santa Cruz (Miraflores) y una tercera próxima a inaugurarse. Camilo Sarasti, CEO de la marca en Perú, destacó la rápida acogida de un formato que duplica la inversión de un Smart Fit y apuesta por una experiencia integral con múltiples disciplinas. De cara al 2026, la compañía apunta a consolidar su expansión en Lima y evalúa su ingreso a provincias con alto potencial en el mercado fitness. ¿Cuáles serán sus próximos pasos en el país?

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