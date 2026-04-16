La empresa busca integrar una visión regional más sólida y alineada. (Foto: GEC)
La empresa busca integrar una visión regional más sólida y alineada. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La cadena de gimnasios , como parte de su estrategia de consolidación y crecimiento en América Latina. En ese contexto, el Grupo designó a Camilo Sarasti como CEO del clúster andino, reforzando su apuesta por una gestión orientada a la innovación, la eficiencia operativa y la expansión regional.

Sarasti cuenta con más de 19 años de experiencia en la transformación y escalabilidad de empresas, especialmente en sectores vinculados a la tecnología, la estrategia y el emprendimiento. A lo largo de su trayectoria ha formado parte de compañías como Cabify, Delivery Hero, iFood, Time Jobs, Jeeves y Edenred, donde ha liderado procesos de crecimiento y desarrollo en mercados dinámicos.

Desde agosto de 2024, , y en 2026 asumió también la gestión de Perú, Ecuador y Honduras. Con esta ampliación de responsabilidades, la compañía busca fortalecer una visión en la que la tecnología, la salud y el bienestar se integran como ejes clave para su posicionamiento y desarrollo en la región.

El ejecutivo asume el liderazgo de mercados clave como Perú, Ecuador y Colombia, entre otros. (Foto: Smart Fit)
El ejecutivo asume el liderazgo de mercados clave como Perú, Ecuador y Colombia, entre otros. (Foto: Smart Fit)
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Estrategia de Smart Fit para la región en 2026

Smart Fit proyecta la apertura de más de 340 nuevas unidades en la región hacia 2026, como parte de una estrategia orientada a consolidar su modelo de negocio y ampliar el acceso al fitness de alto nivel en los 16 países donde opera. Este plan de expansión refuerza su posicionamiento en América Latina y responde a una visión de crecimiento sostenido en un mercado cada vez más dinámico.

En línea con este proceso, la compañía alcanzó un nuevo hito con la inauguración de su gimnasio número 2,000 el 29 de diciembre en São Paulo, Brasil, consolidándose como la red de gimnasios más grande de la región. Este logro evidencia el ritmo de expansión de la empresa y su capacidad para fortalecer su presencia en mercados clave como Brasil, México, Colombia, Perú y Chile.

Smart Fit compite en un sector altamente competitivo, en el que ha logrado diferenciarse al ofrecer servicios de fitness de alta gama a precios accesibles. Este enfoque ha sido clave para su crecimiento, permitiéndole no solo expandirse en América Latina, sino también iniciar su internacionalización con la apertura de su primera unidad fuera de la región, en Marruecos.

La empresa busca consolidar su modelo de negocio y expandir su presencia. (Foto: Smart Fit)
La empresa busca consolidar su modelo de negocio y expandir su presencia. (Foto: Smart Fit)
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