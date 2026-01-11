Smart Fit prevé la apertura de más de 340 nuevos gimnasios en la región para el 2026, como parte de su estrategia de crecimiento y consolidación de su modelo de negocio, enfocado en ampliar el acceso al fitness de alto nivel en los 16 países donde tiene presencia.

En el marco de la apertura de su unidad número 2,000, realizada el 29 de diciembre en São Paulo, Brasil, Smart Fit se consolidó como la red de gimnasios más grande de la región, marcando un nuevo hito en su proceso de expansión internacional.

La compañía opera en un sector altamente competitivo, donde ha logrado diferenciarse al ofrecer servicios de fitness de alta gama a precios accesibles.

Este enfoque le ha permitido construir una red de gimnasios en países como Brasil, México, Colombia, Perú y Chile, entre otros mercados, además de iniciar su expansión fuera de América Latina con la apertura de su primera unidad en Marruecos.

Smart Fit inició su expansión fuera de América Latina con su primera unidad en Marruecos. (Foto: blogspot)

Con una base de más de 5 millones de miembros, Smart Fit opera en múltiples mercados con una oferta estandarizada, adaptada a las condiciones de cada país donde tiene presencia.

ESCALA OPERATIVA Y MODELO DE CRECIMIENTO

El crecimiento de la cadena está vinculado a una operación estandarizada que le permite mantener una estructura de costos orientada al segmento de precios accesibles.

En Brasil, su principal mercado, Smart Fit está presente en más de 170 ciudades, cubriendo todos los estados del país, un despliegue que evidencia su capacidad para gestionar operaciones a gran escala.

La cadena de gimnasios mantiene presencia en 16 países.

De cara al 2026, la proyección de más de 340 nuevas aperturas no solo implica un aumento en el número de gimnasios, sino también el fortalecimiento de un modelo de negocio que busca ampliar el acceso a infraestructura moderna y tecnología aplicada al fitness en nuevos mercados internacionales.

FOCO EN PERÚ

A septiembre de 2025, Smart Fit operaba 91 locales en Perú, un mercado que, junto con Chile, representa cerca del 10% de los resultados globales de la cadena. En el corto plazo, la empresa evalúa la apertura de entre cinco y 10 locales adicionales en el país, en función de la disponibilidad de ubicaciones y del desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios.

En paralelo, la compañía busca impulsar en Perú la marca Bio Ritmo, su formato premium, replicando la experiencia desarrollada en otros mercados de la región.