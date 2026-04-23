Warner Bros. Discovery (WBD) informó este jueves que sus accionistas aprobaron su venta a Paramount Skydance, dando luz verde a una oferta que valora a la empresa combinada en US$ 110,000 millones.

La entidad fusionada incluirá CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión imposible y Bob Esponja.

El acuerdo pone fin a una larga saga de adquisición que incluyó una reñida puja con Netflix. Crea también un gigante del entretenimiento cuyo impacto en un panorama mediático en dificultades, y sus vínculos con la Casa Blanca de Donald Trump, serán objeto de escrutinio.

“Warner Bros. Discovery anunció hoy que sus accionistas han votado a favor de aprobar la operación previamente anunciada con Paramount Skydance Corporation en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada hoy”, señaló WBD en un comunicado.

Preciados activos

Esto aclara el camino a que Paramount adquiera WBD por US$ 111,000 millones y se quede con los activos de la compañía, que incluye HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.

Según los términos del acuerdo, que desde que se planteó ha suscitado críticas de parte de Hollywood, los accionistas de WBD recibirán US$ 31 en efectivo por cada acción ordinaria que posean de la empresa.

La votación aún tiene que ser certificada de manera formal, y ambas empresas esperan conseguir la aprobación de los reguladores gubernamentales y cerrar la transacción en el tercer trimestre de 2026.

El presidente y director ejecutivo de WBD, David Zaslav, aseguró en el comunicado que la aprobación del acuerdo representa “otro hito clave para completar esta transacción histórica, que generará un valor excepcional para nuestros accionistas”.

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 22 de diciembre de 2025, muestra el logotipo de Paramount (ARRIBA) exhibido en Columbia Square, en Sunset Blvd, Hollywood, California, el 9 de marzo de 2023, y el logotipo de WB en el exterior de Warner Bros. Studios, Burbank, California, el 21 de octubre de 2025. Warner Bros. Discovery anunció el 23 de abril que sus accionistas aprobaron su venta a Paramount Skydance, dando luz verde a una oferta pública de adquisición hostil que valora la compañía resultante en 110 mil millones de dólares. (Foto de Patrick T. Fallon y Robyn Beck / AFP)

El consejo de administración de WBD había recomendado por unanimidad a los accionistas votar a favor de la fusión con Paramount, empresa matriz de CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET, Nickelodeon y otras.

El pasado febrero, Paramount aumentó su oferta de compra de 30 a 31 dólares por acción, en un intento de derrotar el avance que había logrado Netflix, que también buscaba hacerse con la compañía y por cuya oferta se había inclinado inicialmente WBD.

Después de que Paramount presentara esa nueva oferta, Netflix decidió retirarse y dejarle el camino libre para la fusión con WBD.

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La adquisición de WBD por Paramount ha sido criticada por sectores de Hollywood.

Recientemente, unos 2,000 artistas de Hollywood, entre ellos Javier Bardem, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Mark Ruffalo o Rose Byrne, firmaron una carta manifestando su oposición a la fusión.

Los firmantes denunciaron que la operación perjudicará a una industria del entretenimiento ya en dificultades, provocando “menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costes y menos opciones para el público” tanto en Estados Unidos como a nivel global.

Elaborado con información de AFP y EFE